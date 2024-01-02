سياسة | عربي | سوريا

غارات إسرائيلية تستهدف ريف دمشق مخلفةً أضرارا مادية

2 - يناير - 2024

صورة أرشيفية لضربة جوية إسرائيلية على سوريا

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دمشق: أعلن مصدر عسكري في النظام السوري، الثلاثاء، أن غارات إسرائيلية من جهة هضبة الجولان المحتلة استهدفت مناطق في ريف دمشق مخلفةً أضرارا مادية.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام “سانا”، نقلا عن المصدر (لم تسمه)، أنه “حوالي الساعة 4:35 فجر اليوم (1:35 ت.غ)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف دمشق”.

وأضاف: “أسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية”، دون الحديث عن إصابات.

والأحد، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) اعتراض طائرة مسيرة فوق الجولان المحتلة “تسللت من الأراضي السورية”.

والجمعة، سقط صاروخ أطلق من سوريا، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وفق بيان صدر عن قوات النظام.

والأربعاء، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة مفخخة في الجولان، قالت إنها “انطلقت من سوريا”.

ومقارنة بالحدود بين إسرائيل ولبنان، تعتبر هضبة الجولان هادئة نسبيًا، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، ورغم ذلك تشهد المنطقة بين الفينة والأخرى توترًا.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2024 الساعة 8:11 ص

    هه كالعادة ضرب أهداف إيرانية على الأرض السورية فمتى يرد بشار يا شطار 🇵🇸✌️🚀

    رد

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