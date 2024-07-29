غارات إسرائيلية تستهدف عدداً من البلدات جنوب لبنان

بيروت: شن الطيران الحـربي الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن الطيران الحـربي الاسرائيلي شن مساء اليوم غارات جوية استهدفت بلدات مارون الراس ويارون و شيحين في جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي إسرائيلي طال بلدتي كفرشوبا وعيتا الشعب في جنوب لبنان مساء اليوم .

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

(د ب أ)