غارات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق في جنوب لبنان

بيروت: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت أطرافَ عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، على منطقة حامول في أطراف بلدة الناقورة، وعلى منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا، وعلى المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي الجبين و يارين في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدتي مجدل زون ويارون الجنوبيتين، بحسب ما أعلنته قناة ” المنار” المحلية التابعة لـ “حزب الله”.

فيديو يوثق لحظة حصول غارات الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان قبل قليل ، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية pic.twitter.com/ip70AzRkPL — سيّدْ عبد الزهرة أَلذَبحْاوُيِ (@Althebhawy) August 30, 2024

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و” حزب الله”، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة رداً على هجوم “حماس” على إسرائيل ، وإعلان “حزب الله” مساندة غزة.

(د ب ا)