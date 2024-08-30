سياسة | دولي

غارات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق في جنوب لبنان

منذ 14 دقيقة

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بيروت: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت أطرافَ عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، على منطقة حامول في أطراف بلدة الناقورة، وعلى منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا، وعلى المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي الجبين و يارين في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدتي مجدل زون ويارون الجنوبيتين، بحسب ما أعلنته قناة ” المنار” المحلية التابعة لـ “حزب الله”.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و” حزب الله”، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة رداً على هجوم “حماس” على إسرائيل ، وإعلان “حزب الله” مساندة غزة.

(د ب ا)

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