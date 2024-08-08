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إصابة 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

8 - أغسطس - 2024

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بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس إصابة ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي الخميس أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة يارين أدت في حصيلة أولية إلى جرح ثلاثة أشخاص”.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية مستهدفة طريق بلدتي يارين والجبين في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة “شبعا” الجنوبية بالقذائف الثقيلة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على بلدة “الدوير” في جنوب لبنان استهدفت منزلا غير مأهول ودمرته بالكامل. ولم يفد عن وقوع إصابات.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 11:53 ص

    هه متى سيضرب حزب الله اللبناني اللبناني يا إخواني ضربته الكبرى انتقاما لدماء الشهيد فؤاد شكر ☹️💪🚀🐒🚀

    رد

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