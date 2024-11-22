غارات إسرائيلية جديدة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية- (فيديوهات)

بيروت (لبنان): تجددت الغارات صباح الجمعة على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بالإخلاء.

وأظهر بث مباشر سحب دخان تتصاعد إثر ثلاث غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن غارتين على الأقل استهدفتا منطقة الكفاءات في الحدث، مشيرة إلى “تصاعد الدخان بشكل كثيف من محيط الجامعة اللبنانية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن مقاتلاته الحربية “أتمّت جولة جديدة من الضربات” على ضاحية بيروت الجنوبية.

وجاءت الغارات الجمعة غداة شنّ إسرائيل سلسلة غارات كثيفة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 52 شخصا على الأقل الخميس جراء الغارات الإسرائيلية، أربعون منهم في منطقة بعلبك (شرق) في ضربات لم تسبقها انذارات.

تغطية صحفية: الاحتلال يدمر بنايات سكنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم. pic.twitter.com/mpVF0vuX7T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2024

مراسل الجزيرة: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/giHHZ4wUzE — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 22, 2024

(أ ف ب)