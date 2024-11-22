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غارات إسرائيلية جديدة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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بيروت (لبنان): تجددت الغارات صباح الجمعة على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بالإخلاء.

وأظهر بث مباشر سحب دخان تتصاعد إثر ثلاث غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن غارتين على الأقل استهدفتا منطقة الكفاءات في الحدث، مشيرة إلى “تصاعد الدخان بشكل كثيف من محيط الجامعة اللبنانية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن مقاتلاته الحربية “أتمّت جولة جديدة من الضربات” على ضاحية بيروت الجنوبية.

وجاءت الغارات الجمعة غداة شنّ إسرائيل سلسلة غارات كثيفة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 52 شخصا على الأقل الخميس جراء الغارات الإسرائيلية، أربعون منهم في منطقة بعلبك (شرق) في ضربات لم تسبقها انذارات.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 22, 2024 الساعة 8:29 ص

    إنها حرب صليبية صهيونية قذرة بامتياز تشن على شعب فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا من عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي منذ 1948 وهم يحاولون تركيع الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ✌️🇱🇧☹️☝️🚀🐒🔥

    رد

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