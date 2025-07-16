غارات إسرائيلية جديدة تستهدف محيط طريق درعا الدولي

دمشق: شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارات جوية جديدة على سوريا استهدفت محيط طريق درعا الدولي الواصل مع الأردن.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): “غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط أوتستراد (طريق سريع) درعا”.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى بشأن تلك الغارات.

ويبلغ طول الطريق السريع لدرعا نحو 100 كيلومتر، ويصل بين العاصمة دمشق ومحافظة درعا (جنوب)، وصولا إلى الأردن، ويعتبر من أهم الطرق الحيوية في سوريا.

وفي وقت سابق الأربعاء، شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على محيط القصر الرئاسي بدمشق، في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف مواقع حساسة في سوريا.

وقبلها، أفادت وكالة “سانا”، بأن “طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على دمشق”، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وتنفذ إسرائيل منذ أشهر عدوانا عسكريا متكررا على سوريا، رغبة في جعل جنوب البلد العربي “منزع السلاح”، مع زعم بـ”حماية الدروز” في سوريا.

والاثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء، بعد أن اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، مساء الاثنين.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة دخول محافظات البلاد، لكن رتلا تابعا لها آثر عدم دخول السويداء آنذاك وعاد إلى دمشق حقنا للدماء، بسبب رفض حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل بالمحافظة.

وفي ظل ذلك، تولت عناصر من أبناء المحافظة مهمة تأمينها، لكنها لم تتمكن من ذلك، ما دفع قوات الجيش ووزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الانفلات.

(الأناضول)