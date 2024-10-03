غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديو) 

بيروت: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق محافظة جبل لبنان (شرق) في أوقات متقاربة مع تواصل العدوان الإسرائيلي الأعنف على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل عام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية طالت حي معوض ما تسبب في انهيار مبنى بشكل كامل، كما استهدفت ?حارة حريك، وبرج البراجنة، وحي الأمريكان، والغبيري.

وذكر أن القصف الإسرائيلي طال مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية (شرق لبنان).

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن سلسلة غارات إسرائيلية طالت مناطق الجاموس والكفاءات والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.

وشرقا، أفادت الوكالة بأن “الطيران الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة المعيصرة في فتوح كسروان”.

وهذه المرة الثانية التي تتعرض فيها هذه البلدة للقصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في لبنان، حيث استشهد الأسبوع الماضي 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون في غارة إسرائيلية على البلدة التي تضم سكانا من الطائفة الشيعية لكن المناطق حولها من الطوائف المسيحية.

وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على منطقة كيفون بقضاء عالية في محافظة جبل لبنان (وسط).

و حصلت هذه الاستهدافات الثلاثة بوقت متقارب بعد ظهر الخميس.

(وكالات)