غارات إسرائيلية على البقاع شرق لبنان

بيروت: قال مصدران أمنيان لبنانيان إن إسرائيل نفذت غارات جوية على سهل البقاع في شرق لبنان، في ساعة متأخرة السبت، بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان.

وأضاف المصدران أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لجماعة “حزب الله” اللبنانية في قرية جنتا، بالقرب من الحدود مع سوريا.

تغطية صحفية : لحظة قصف طيران الاحــتلال محيط بلدة جنتا في البقاع شرق لبنان. pic.twitter.com/EFgdeJqc30 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 6, 2024

وأوضح المصدران أن إحدى الضربات استهدفت بلدة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق البلاد.

ويتبادل “حزب الله” وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول، بعد يوم من هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” على إسرائيل، والذي أدى إلى تصاعد التوتر بالمنطقة.

مصادر صحفية: آثار قصف طيران الاحــتلال لمحيط بلدة جنتا في البقاع شرق لبنان. pic.twitter.com/tYiRaNdaES — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 6, 2024

وأعلن “حزب الله” مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع هرمز في وقت سابق اليوم.

(رويترز)