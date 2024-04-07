غارات إسرائيلية على البقاع شرق لبنان

بيروت: قال مصدران أمنيان لبنانيان إن إسرائيل نفذت غارات جوية على سهل البقاع في شرق لبنان، في ساعة متأخرة السبت، بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان.
وأضاف المصدران أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لجماعة “حزب الله” اللبنانية في قرية جنتا، بالقرب من الحدود مع سوريا.
تغطية صحفية : لحظة قصف طيران الاحــتلال محيط بلدة جنتا في البقاع شرق لبنان. pic.twitter.com/EFgdeJqc30
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 6, 2024
وأوضح المصدران أن إحدى الضربات استهدفت بلدة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق البلاد.
ويتبادل “حزب الله” وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول، بعد يوم من هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” على إسرائيل، والذي أدى إلى تصاعد التوتر بالمنطقة.
مصادر صحفية: آثار قصف طيران الاحــتلال لمحيط بلدة جنتا في البقاع شرق لبنان. pic.twitter.com/tYiRaNdaES
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 6, 2024
وأعلن “حزب الله” مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع هرمز في وقت سابق اليوم.
(رويترز)
المسلسل الدموي من عقود وعقود ، دولة الإحتلال اسمها منها وفيها، الغطرسة والإجرام ولا اي قيمة لحياة البشر او لمن هم ليسوا بيهود وبعد كل هذه التعديّات من فلسطين إلى لبنان، إلى سوريا وغيرها العراق سابقاً، والإغتيالات حول العالم.
بالمختصر المفيد، كلمة إسرائيل هي مرادف للشر والقتل والقصف وفناء للشعوب وخاصة الشعوب العربية.
لبنان بوجه المدفع بسبب حدودنا معهم اللي بكتب التاريخ بلبنان ما تزال حدود لبنان من الجنوب فلسطين.
الأرض ما بقى تحمل عنفهم وقصفهم وبيوم من الإيام ، غضب الأرض رح يكون عليهم اكثر بمليون مرة من تدمير اعداءها لها علماً أن دولة الإحتلال هي عدوة نفسها إلى الأبد وهي إلى زوال.
صدقت والله، الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين إلى زوال ✌️🇵🇸✌️