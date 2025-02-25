توغل للقوات الإسرائيلية إلى الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

دمشق “القدس العربي”: توغلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعمق يصل إلى نحو 8 كيلومترات في ريفي درعا والقنيطرة، وسط قصف إسرائيلي مكثف وتحليق لسرب من الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال جنوبي سوريا.

وقال مصدر عسكري من ريف القنيطرة لـ “القدس العربي” إن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى تخوم قرية البكار غربي درعا، وهي أول بلدة في ريف درعا، بعدما توغلت في قريتي صيدا الجولان وصيدا الحانوت في ريف القنيطرة.

كما توغلت قوات إسرائيلية، بمشاركة آليات عسكرية، في قرية عين البيضة ومزارع الأمل وتل الأحمر باتجاه المكاسر مع عشرات الآليات الثقيلة في ريف القنيطرة الشمالي.

ووصل التوغل الإسرائيلي إلى تخوم بلدة جباثا الخشب، كما اقتحمت دورية إسرائيلية تضم ٦ مدرعات في منطقة بئر السربوغ قرب بلدة طرنجة القريبة.

وقال المصدر إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت خلال عمليات التوغل ثكنة عسكرية في محيط مدينة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق، وموقع على الحدود مع لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة، وسماع دوي انفجارات بالقرب من دمشق.