سياسة | عربي | سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية إلى الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

25 - فبراير - 2025

هبة محمد
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دمشق “القدس العربي”: توغلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعمق يصل إلى نحو 8 كيلومترات في ريفي درعا والقنيطرة، وسط قصف إسرائيلي مكثف وتحليق لسرب من الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال جنوبي سوريا.

وقال مصدر عسكري من ريف القنيطرة لـ “القدس العربي” إن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى تخوم قرية البكار غربي درعا، وهي أول بلدة في ريف درعا، بعدما توغلت في قريتي صيدا الجولان وصيدا الحانوت في ريف القنيطرة.

كما توغلت قوات إسرائيلية، بمشاركة آليات عسكرية، في قرية عين البيضة ومزارع الأمل وتل الأحمر باتجاه المكاسر مع عشرات الآليات الثقيلة في ريف القنيطرة الشمالي.

ووصل التوغل الإسرائيلي إلى تخوم بلدة جباثا الخشب، كما اقتحمت دورية إسرائيلية تضم ٦ مدرعات في منطقة بئر السربوغ قرب بلدة طرنجة القريبة.

وقال المصدر إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت خلال عمليات التوغل ثكنة عسكرية في محيط مدينة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق، وموقع على الحدود مع لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة، وسماع دوي انفجارات بالقرب من دمشق.

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  1. يقول سامي الصوفي:
    فبراير 25, 2025 الساعة 10:19 م

    لم تتأخر إسرائيل في الرد على «البند ٢» من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حول «إدانة التوغل و اعتباره انتهاكاً لسادة الدولة السورية».
    يا ريت السلطة الانتقالية الواجب دعمها تركز على احتياجات السوريين الأساسية من غذاء و سكن و دواء و سكن …

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  2. يقول بدر الدين المغربي:
    فبراير 25, 2025 الساعة 11:13 م

    أين المعارضة المسلحة والثوار وجبهة النصرة!!!؟

    رد
  3. يقول عامر الهلالي مغرب:
    فبراير 25, 2025 الساعة 11:47 م

    يظن هؤلاء الحكام الجدد في سوريا
    أن يتركوا في سلام
    إذا حاربتم حكومة سوريا الفاسده الظالمه بحد زعمكم بدعم من الخارج الان العدو الصهيوني يضرب
    في دمشق ولا يستبعد أن يحتل دمشق وماذا انتم فاعلون
    تنتظرون الأمم المتحدة تفعل شيء
    ماعندكم الا حل واحد اعلنو الجهاد
    جهزو مليون ونصف مجاهد
    باسلحه خفيفه وتوجهوا إلى تحرير كل فلسطين لاهدنه ولا وقف لإطلاق
    النار العدو يحتضر الان
    وهذه فرصه ومنحه من الله اغتموها
    إِذا هَبَّتْ رِياحُكَ فَاغْتَنِمْها
    فَعُقْبَى كُلِّ خافِقَة سُكُوْنُ
    توكلو على الله توكلو على الله
    الله اكبر

    رد
  4. يقول سوري:
    فبراير 26, 2025 الساعة 12:56 ص

    تصدعات متزايدة في العالم منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى المسرح العالمي وتغيير السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير لصالح روسيا وإسرائيل. المنطق السائد مع ناجر الصفقات السياسية.

    رد
  5. يقول عمر علي:
    فبراير 26, 2025 الساعة 4:08 ص

    السوءال الذي اود ان أوجهه الى الحكومة السورية هو لماذا لاتطالبون بعقد اجتماع لمجلس الامن للامم المتحدة لاصدار قرار يطالب بوقف العدوان الاسراءيلي على سوريا وحتى إذا ما استعملت أي دولة الفيتو فيجب الدعوة الى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    رد
  6. يقول لمين:
    فبراير 26, 2025 الساعة 4:53 ص

    إذا قررت تركيا الرد فسيكون هناك رد واذا كان العكس فلا. لأن الذين جاءؤو الى السلطة دمى تاتمر باوامر تركيا

    رد
  7. يقول هدهد سليمان:
    فبراير 26, 2025 الساعة 5:18 ص

    حيا الله احرار سوريا الشرع ورفاقه الذين أزاحوا الغمة، والخزي والعار للمنتقدين الذين لا بعجبهم عجب ولا صبام في رجب، فقط انتقاد من اجل الانتقاد

    لن يترك الاحتلال ثوار سوريا في حالهم ويزداد التحرش بهم ومضايقتهم وإحراجهم امام الشعب السوري والشعوب الاخرى المناصرة بطرق مختلفة.
    نعلم ان اولوية الشرع ورفاقه هي تحصين البلد وإعادة بناءها ونحن معهم قالبا وقلبا في تلك الأولوية..
    ولكن الاحتلال يحشرهم في الزاوية ولا يستطيع عاقل تجاهل ذلك او انكاره او المكابرة عليه.
    فلذلك يجب البدء بالتفكير جديا بالرد على تحرشات الاحتلال والاستعداد للرد باللغة الوحيدة التي يفهمها وهي القوة وغير ذلك هو دفن راس في الرمال وما هي إلا مسالة وقت حتى ترى الدبابات الاسراءيلية في ساحة الاموييين.
    لقد جنب الله ثوار سوريا معركة كبرى ضد النظام القمعي ولازال الثوار يتمتعون ويحتفظون بكامل قواهم التي ربما ادخرها الله لهم لحرب عصابات قادمة غير بعيدة ضد بني اسراءيل حيث لا مفر.
    يجب الاستعداد لهذا السيناريو بكل جدية حيث انه امر واقع لا فكاك منه كما يتبين من كل الموءشرات والتصرفات العدوانية للاحتلال.

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  8. يقول عبد الحق - الجزائر.:
    فبراير 26, 2025 الساعة 5:22 ص

    أين هي الحكومات العربية التي تتغنى بالتضامن مع الشعب السوري في عهد النظام السابق.

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  9. يقول مليك:
    فبراير 26, 2025 الساعة 6:02 ص

    و لا حتى تنديد من الحكومة السورية او الحكومات العربية او الغربية

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  10. يقول Dr arabi:
    فبراير 26, 2025 الساعة 8:45 ص

    سنرد في الوقت المناسب وبالرد المناسب،هكذا كان دائما تعليقهم أيام ما يطلقون عليه المخلوع!!!

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