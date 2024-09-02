غارات إسرائيلية على جنوب لبنان و”حزب الله” يشن 12 هجوما

بيروت: نفذت إسرائيل فجر الاثنين عدة غارات جوية على بلدات جنوب لبنان، فيما أعلن “حزب الله” تنفيذ 12 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ونعى عنصرا له قتل في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية عن نجاة سائق تعرضت شاحنته لرشقات من الرصاص الإسرائيلي أثناء مروره على الطريق الحدودية بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن المقاتلات الإسرائيلية أغارت منتصف الليل بصاروخين على بلدة يارون، أتبعتها بعد دقائق قليلة بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل.

وبعد منتصف الليل، أغار الطيران الإسرائيلي بصاروخين على منزل بمحيط الساحة العامة في طير حرفا جنوب لبنان، وفق المصدر ذاته.

من جهته أعلن “حزب الله” في بيانات متسلسلة تنفيذ 12 عملية عسكرية حتى فجر اليوم ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال الحزب في آخر بيانين اليوم إن عناصره استهدفوا مبان يستخدمها جنود إسرائيليين في مستعمرتي أفيفيم والمنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة .

وأضاف في البيانين أن العمليات جاءت “ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة”.

وأعلن الحزب في بيان آخر مساء الأحد، مقتل أحد عناصره بمواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 433 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في البيان العنصر حسين أحمد الموسوي “ميثم السيد” مواليد عام 1996 من بلدة النبي شيت في البقاع.

وذكر أن الموسوي “ارتقى شهيدا على طريق القدس”، وهو تعبير يشير فيه إلى عناصره الذين يسقطون في المواجهات الدائرة مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مهاجمة مواقع لـ”حزب الله” في 5 مناطق مفتوحة جنوب لبنان خلال ساعات الليل.

وقال في بيان: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على مباني عسكرية لحزب الله في يارون وعيتا الشعب وحانين وطير حرفا وبليدا في جنوب لبنان”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الهجوم.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

( الأناضول )