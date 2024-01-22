غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت- تل أبيب: أغار الطيران الحربي والطيران المسير الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على العديد من البلدات الجنوبية، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم عدداً من المناطق جنوب لبنان.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدة “عيترون” جنوب لبنان، وطالت إحدى الغارات أحد المنازل السكنية في البلدة. كما شنت غارتين على “وادي السلوقي”، ترافقتا مع قصف مدفعي عنيف، بحسب ما أعلنت ” الوكالة الوطنية للإعلام “اللبنانية الرسمية.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة مساء اليوم على منزل في بلدة “مجدل سلم ” جنوب لبنان ودمره بالكامل. وأسفرت الغارة عن سقوط قتيل وجريحين اثنين نقلتهما سيارات الإسعاف التابعة لجمعية “كشافة الرسالة الإسلامية” إلى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب الوكالة.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية، مرة أخرى، على بلدة “مجدل سلم”، عند مفرق “وادي السلوقي” جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم، “تلة العويضة” لجهة بلدة ” الطيبة” جنوب لبنان بقذيفتين، كما قصفت منطقة “خلة المحافر” في بلدة “العديسة” جنوب لبنان.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مساء اليوم أطراف بلدات “ميس الجبل” و”طيرحرفا” و”راميا” و”عيتا الشعب” و”الجبين” و ” حولا” جنوب لبنان، كما استهدف منطقة “وادي السلوقي” ومنطقة “طوفا” في بلدة “ميس الجبل”، ومنطقة “البياض”، وتلة “الرويسة” جنوب لبنان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة على أطراف بلدتي “علما الشعب” و” الضهيرة” جنوب لبنان.

وكان ” حزب الله” قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا منتصف ليل أمس الأحد – الإثنين، قوة إسرائيلية في محيط “ثكنة زرعيت ” بالأسلحة الصاروخية. واستهدفوا قبل ظهر يوم الإثنين، تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط موقع ” الراهب” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة. وبعد ظهر اليوم استهدفوا قوّة ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع “أبو دجاج” بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا ‏موقع “السماقة” الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية. واستهدفوا مساء اليوم تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط مستعمرة “إيفن مناحم” ‌‏بالأسلحة الصاروخية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء اليوم الإثنين أحد عناصرها من بلدة “العديسة” في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا “على طريق القدس” إلى.162

وأطلقت مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم صاروخاً خلف “معتقل الخيام” في بلدة الخيام ” جنوب لبنان ، كما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخاً على غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلة “آبل القمح” خراج بلدة “الوزاني” دون تسجيل إصابات. وقصفت المدفعية الإسرائيلية “تلة العويضة ” جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بعد ظهر اليوم استهدفت بالصواريخ بلدة “مارون الرأس” جنوب لبنان،”، بحسب ما أعلن مراسل قناة” المنار” المحلية التابعة لـ ” حزب الله”. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة “حولا “و”تلة العويضة” في أطراف بلدة “الطيبة” جنوب لبنان، بعد قصف فوسفوري استهدف حي “الوزاني” في بلدة “كفركلا” الجنوبية.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي ظهر اليوم غارةً استهدفت منزلاً في بلدة “طيرحرفا” جنوب لبنان، وأطلق صاروخين من نوع جو- أرض باتجاه المنزل، مخلفاً فيه أضراراً كبيرة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان