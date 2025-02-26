غارات إسرائيلية على سوريا استهدفت ثكنات ومواقع عسكرية

دمشق ـ «القدس العربي»: نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على ريف دمشق ودرعا، استهدفت مواقع عسكرية، فضلا عن توغلات برية، الأمر الذي رأى فيه مراقبون «إعلان حرب طويلة الأمد» ومساعي لـ «إنشاء منطقة عازلة خالية من أي تهديد عسكري».

وحسب ما قال المتحدث باسم شبكة أخبار «تجمع أحرار حوران» أيمن أبو نقطة لـ «القدس العربي» فإن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جوية في محافظتي درعا وريف دمشق، استهدف خلالها ثكنات عسكرية سابقة، منها اللواء 12 والمطار الزراعي وكتيبة عسكرية في محيط بلدة إزرع شرقي درعا، إضافة إلى تل الحارة وسط درعا.

وأوضح ان قوات الاحتلال الإسرائيلية دخلت إلى كتيبة «المجاحيد» بالقرب من قرية البكار غربي درعا، عقب منتصف الليل، حيث فجرت 3 مواقع عسكرية فيها ومرابض للمدفعيات بعد تلغيمها، ما خلف دمارا في الكتيبة.

فيما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الضربات استهدفت مقر الفرقة الأولى التي تضم تجمعا للدبابات العسكرية، كما هزّت انفجارات بلدة إزرع نتيجة استهداف اللواء 112 في ريف درعا.

وقال المرصد إن «سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على مواقع حدودية بين سوريا ولبنان، وتحديدا في جرود النبي شيت مقابل بلدة سرغايا في ريف دمشق، وذلك بعد غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت موقعا في المنطقة نفسها، مما أدى إلى مقتل شخصين مجهولي الهوية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم «أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مقرات قيادة ومواقع تحتوي على وسائل قتالية».

وأضاف: «وجود الوسائل والقوات العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديداً لمواطني دولة إسرائيل، وسنواصل العمل على إزالة أي تهديد لهم».

ومساء الثلاثاء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن «أية محاولة من قبل قوات النظام السوري للتمركز في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا سيتم الرد عليها بالنيران».

وقال في بيان لمكتبه: «الآن يقوم سلاح الجو بمهاجمة جنوب سوريا بقوة كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها لإخلاء جنوب سوريا من السلاح؛ والرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان».

وتابع: «لن نعرض أمن مواطنينا للخطر، وأية محاولة من قبل قوات النظام السوري والمنظمات الإرهابية في البلاد للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران» على حد تعبيره.

فيما بينت قناة عبرية، الأربعاء، أن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت بريا، خارج المنطقة العازلة في جنوب سوريا، ودمرت مستودعات أسلحة.

وأضافت قناة «14» الخاصة: «توغلت قواتنا بالدبابات والمشاة خارج المنطقة العازلة في سوريا بهدف تدمير البنية التحتية للعدو وتدمير أسلحته تزامنا مع شن غارات جوية إسرائيلية» على حد تعبيرها.

وأردفت: «خلال العملية، التي جرى تنفيذها مساء أمس (الثلاثاء) قامت القوات بتلغيم وتفجير مستودعات أسلحة كانت تستخدمها قوات (نظام بشار) الأسد في السابق، وذلك في إطار الجهود لمنع وقوع الأسلحة في أيد معادية».

وادعت القناة أنه «خلال العملية تم اعتقال أحد عناصر حزب الله في منطقة مزرعة بيت جن (جنوب غرب دمشق وتبعد 50 كلم عن مركز العاصمة) بعدما حاول السيطرة على مساعدات إنسانية». وشهدت أجواء درعا والقنيطرة الأربعاء، تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالتزامن مع خروج مظاهرة في مدينة القنيطرة تنديدا بتوغل جيش الاحتـلال الإسرائيلي جنوب سوريا.

وتوغلت قوات تابعة لجيش الاحتلال بعمق يصل إلى نحو 8 كيلومترات في ريفي درعا والقنيطرة، وسط قصف إسرائيلي مكثف وتحليق لسرب من الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال جنوبي سوريا.

وحسب مصدر عسكري من ريف القنيطرة لـ «القدس العربي» فإن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت خلال عملية التوغل إلى تخوم قرية البكار غربي درعا، وهي أول بلدة في ريف درعا بعدما توغلت في قريتي صيدا الجولان وصيدا الحانوت في ريف القنيطرة.

كما توغلت قوات إسرائيلية، بمشاركة آليات عسكرية، في قرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي، ومزارع الأمل وتل الأحمر في اتجاه المكاسر مع عشرات الآليات الثقيلة في ريف القنيطرة الشمالي.

ووصل التوغل الإسرائيلي إلى تخوم بلدة جباثا الخشب، كما اقتحمت دورية إسرائيلية تضم 6 مدرعات منطقة بئر السربوغ قرب بلدة طرنجة القريبة.

خبير تحدث عن «إعلان حرب طويلة الأمد»

وقال المصدر إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت خلال عمليات التوغل ثكنة عسكرية في محيط مدينة الكسوة جنوبي دمشق، وموقعا على الحدود مع لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة، وسماع دوي انفجارات بالقرب من العاصمة دمشق.

الخبير في الشؤون الأمنية محمود إبراهيم اعتبر في حديث مع «القدس العربي» أن بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكّد «رسميًّا على أنّ العمليّة تعتبر قرارا ميدانيا لمنع الجيش السوري مِن زرع أو بناء أي قوّة صد ضمن الخط الإداري لجنوب العاصمة السياديّة» معتبرا أن ذلك «بمثابة إعلان حرب طويلة الأمد، والعودة للوضع الذي بُني عليه استسلام القوّات السورية يوم 05-06-1967».

فيما تحدث الباحث في الشؤون العسكرية نوار أوليفر لـ «القدس العربي» عن الرسائل الإسرائيلية من عملية التوغل والانسحاب جنوب البلاد، حيث اعتبر أن الأولوية الأهم بالنسبة للكيان الإسرائيلي هي ضمان أمن حدوده الشمالية عبر إنشاء منطقة عازلة خالية من أي تهديد عسكري.

وقال: هذا واضح من خلال مطالب نتنياهو بنزع سلاح منطقة الجنوب السوري بالكامل، وعدم السماح بدخول أي قوات لجيش سوريا الجديد، وتصريحه الواضح بأنه لن يسمح بوجود لا هيئة تحرير الشام ولا أي قوى أخرى في جنوب سوريا، وهذا يؤكد أن إسرائيل ترغب في إنشاء عمق إسرائيلي آمن يفصلها عن أي قوة تعتبرها خطرا، وهي في حاجة لمنطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا، خالية من القواعد العسكرية والصواريخ والمدفعية أو أي تشكيلات عسكرية».

وتابع: النقطة الأخرى هي أن إسرائيل تحاول أن تصدر نفسها على أنها حامية للأقليات كنوع من أنواع كسب التعاطف الدولي على العمل العسكري الذي تقوم به، إذ أنها تحاول عن طريق ورقة الأقليات شرعنة هذه العمليات العسكرية، أو شرعنة التصريحات التي تتحدث عن منطقة كاملة منزوعة السلاح خالية من قوات الحكومة السورية.

وحول المنطقة الإسرائيلية الآمنة في الجنوب السوري وخيارات دمشق، يقول الباحث في الشؤون الدولية محمد صالح الفتيح: بالرغم من الحديث الإعلامي، خصوصاً الأمريكي، عن أن الحكومة السورية الحالية غير مقبولة لأنها إسلامية ولأنها يجب أن تكون أكثر شمولاً، فإن تقديري هو أن إسرائيل والولايات المتحدة لا مشكلة لديهما مع كون الحكومة السورية إسلامية.

ويضيف: الغرب لم يتحرك ضد حركة «طالبان» في أفغانستان خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك بالرغم من أن الحركة أكثر تعصباً، وبسنوات ضوئية، من الحكومة الحالية في سوريا، لافتا إلى أن «مشكلة إسرائيل والولايات المتحدة هي أن النظام السوري الحالي ضعيف، عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، وهناك شكوك حول قدرته على السيطرة بإحكام على الأراضي السورية. والمخاوف الإسرائيلية والأمريكية تتعلق تحديداً بعدم قدرة النظام الجديد على منع انفلات البلاد، ومنع ظهور تهديدات لأمن إسرائيل.

ويتابع: لو كانت مشكلة إسرائيل حقاً مع النظام الجديد أنه إسلامي لكانت تدخلت لمنع سقوط النظام السابق، وأوقفت تقدم المقاتلين من الشمال إلى دمشق. ثانياً، المطالبة الإسرائيلية لحكومة عربية بالانسحاب الكامل والاستباقي من جزء من أراضيها هو أمر غير مسبوق. فحتى في لبنان، كانت إسرائيل تطالب بانسحاب المقاتلين الفلسطينيين، في السبعينيات، و«حزب الله» في التسعينيات، من الجنوب اللبناني وتطلب انتشار الحكومة اللبنانية. وفي العراق، بعد «عاصفة الصحراء» اكتفت الولايات المتحدة بمطالبة العراق بعدم استخدام سلاحه الجوي في الجنوب والشمال، ولكنها لم تمنعه من إرسال قواته البرية للمنطقتين واستعادة السيطرة عليهما. ما يحصل الآن في الجنوب السوري هو غير مسبوق، وقد يكون الأول من نوعه في التاريخ المعاصر. وهذا ما يتطلب معالجة جادة للغاية.

ويضيف: على الحكومة السورية الآن أن تظهر للولايات المتحدة ولإسرائيل ولمختلف المراقبين أنها حكومة قادرة ـ أقله قادرة على اتخاذ قرارات كبيرة ـ بما في ذلك عبر طلب تدخل دولي أو إقليمي للانتشار في الجنوب السوري يسحب أي ذرائع من إسرائيل للتمدد في الجنوب السوري.

واعتبر الباحث السياسي أنه على الحكومة السورية «طلب تدخل جهات دولية لا تستطيع التأثير على وحدة الأراضي السورية. الولايات المتحدة لن تقوم بمثل هذا التدخل والناتو مشغول. الحل الأكثر توازناً الآن هو طلب تدخل قوات عربية بغطاء من الجامعة العربية للانتشار في محافظات الجنوب السوري. نعم هذا الخيار ليس من دون مساوئ، ولكنه أقل سوءاً بكثير من الجلوس والتفرج وانتظار تقدم القوات الإسرائيلية».