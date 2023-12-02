مقتل عنصرين من الحرس الثوري في غارات إسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق

دمشق: ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام السوري أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الجمعة.
وأفادت تقارير بأن “أربعة انفجارات عنيفة سمعت بشكل قوي جنوب وغرب العاصمة دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ الاسرائيلية”.
وقال مصدر مقرب من قوات النظام “أطلقت إسرائيل عدة صواريخ من فوق هضبة الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق وقد اسقطت الدفاعات الجوية عددا منها ويجري حاليا تقييم المواقع التي تعرضت للاستهداف”.
وقال سكان في جنوب دمشق إنهم شاهدوا “عددا من الصواريخ الاسرائيلية تسقطها الدفاعات الجوية وتنفجر في السماء، وسمعوا أصوات سيارات اسعاف على طريق مطار دمشق الدولي قرب مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق”.
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن القوات الإسرائيلية قصفت “أهدافا لحزب الله” في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.
وأضاف أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.
وقال عبد الرحمن في تصريح لاحق إن “مقاتلَين سورييَن يعملان مع حزب الله قتلا وأصيب سبعة مقاتلين يعملون مع الحزب في غارات جوية إسرائيلية ليلاً على مواقع حزب الله قرب السيدة زينب” في جنوب شرق العاصمة.
من ناحيته، أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت مقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي في سوريا، مشيرا الى أنهما كانا يؤديان “مهمة استشارية”.
وأورد الموقع الالكتروني للحرس “سباه نيوز”، أن “محمد علي عطائي شورجه وبناه تقي زاده استشهدا على يد العدو الصهيوني الغاصب أثناء أدائهما مهمة استشارية لصالح جبهة المقاومة الإسلامية السورية”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
يذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني عشر منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى وقد استهدفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب واخرجتهما عن الخدمة وهذا الاستهداف هو الخمسين منذ بداية العام الجاري. وقد شنت إسرائيل مئات الغارات والقصف الصاروخي منذ اندلاع الازمة في سوريا منتصف شهر آذار/مارس عام 2011 على المناطق التي يسيطر عليها النظام، وتركز أغلب القصف على مناطق دمشق ومحيطها.
(وكالات)
مازلنا نتظر الرد لكن هذا الرد سوف يكون مزلزل في إدلب او حلب او انه ما كوا أوامر وهذه هي الأسطوانة عبر التاريخ
هه فمتى تقطع أذرع الأخطبوط لدويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀
اسرائيل تعتدي على ســـوريا الشعب و الارض و ليس على دمشق النظام السوري.
على السوريين، كل السوريين، ان يطهروا صفوفهم من الدخلاء و العملاء و المرتزقة و المتخاذلين، هذا اولا.
ثم الرد على اسرائيل التي تسنهدف سوريا الشعب و الارض عسكريا، فلا يفل الحديد الا الحديد، هذا ثانيا.
النظام السوري احسن صنعا عندما لم يشارك في قمة “لم الشمل” العربية بالجزائر، تجنب المهازل. لكنه عــاد
و ارتكب اكبر خطأ، باسم الشعب السوري، عندما شارك في القمة العربية-الاسلامية بالسعودية، و هذه ام المهازل.
مع ان النظام السوري لا يمثل سوريا الشعب و الارض التي تستبيحها اسرائيل كل يوم.
وهل برأيك كان هذا اعتداء على الشعب وعلى مؤسسات مدنية؟
الكيان يقصف عشوائيا وهذا المدير المزعوم كانه يقول من حق الكيان قصف سوريا ، عرب اخر الزمان .
لماذا لاتحرر إيران الجولان؟!سؤال يطرحه أنصار بشار
اليوم فقط عرفت لماذا النظام السوري الجبان أعيد دمجه في الجامعة العبرية. لأنه لا يرد الصفعات المتتالية من طرف الكيان الصهيوني. لقد فهم الدرس جيدا، شلت يداه
ولماذا تعتقد انه يتم استهداف النظام ولا يتم استهداف قوى المعارضة؟