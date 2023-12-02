مقتل عنصرين من الحرس الثوري في غارات إسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق

دمشق: ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام السوري أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الجمعة.

وأفادت تقارير بأن “أربعة انفجارات عنيفة سمعت بشكل قوي جنوب وغرب العاصمة دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ الاسرائيلية”.

وقال مصدر مقرب من قوات النظام “أطلقت إسرائيل عدة صواريخ من فوق هضبة الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق وقد اسقطت الدفاعات الجوية عددا منها ويجري حاليا تقييم المواقع التي تعرضت للاستهداف”.

وقال سكان في جنوب دمشق إنهم شاهدوا “عددا من الصواريخ الاسرائيلية تسقطها الدفاعات الجوية وتنفجر في السماء، وسمعوا أصوات سيارات اسعاف على طريق مطار دمشق الدولي قرب مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق”.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن القوات الإسرائيلية قصفت “أهدافا لحزب الله” في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.

وأضاف أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.

وقال عبد الرحمن في تصريح لاحق إن “مقاتلَين سورييَن يعملان مع حزب الله قتلا وأصيب سبعة مقاتلين يعملون مع الحزب في غارات جوية إسرائيلية ليلاً على مواقع حزب الله قرب السيدة زينب” في جنوب شرق العاصمة.

من ناحيته، أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت مقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي في سوريا، مشيرا الى أنهما كانا يؤديان “مهمة استشارية”.

وأورد الموقع الالكتروني للحرس “سباه نيوز”، أن “محمد علي عطائي شورجه وبناه تقي زاده استشهدا على يد العدو الصهيوني الغاصب أثناء أدائهما مهمة استشارية لصالح جبهة المقاومة الإسلامية السورية”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

يذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني عشر منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى وقد استهدفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب واخرجتهما عن الخدمة وهذا الاستهداف هو الخمسين منذ بداية العام الجاري. وقد شنت إسرائيل مئات الغارات والقصف الصاروخي منذ اندلاع الازمة في سوريا منتصف شهر آذار/مارس عام 2011 على المناطق التي يسيطر عليها النظام، وتركز أغلب القصف على مناطق دمشق ومحيطها.

(وكالات)