غارات إسرائيلية على محيط مدينة بعلبك شرق لبنان- (صور وفيديو)

بيروت- “القدس العربي”: نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات، مساء الإثنين، على محيط مدينة بعلبك شرق لبنان، استهدفت مواقع لحزب الله، أحدها قرب مستشفى دار الأمل الذي نُقلت إليه إصابات عديدة.

وقال مصدران أمنيان إن إحدى الغارات استهدفت المدخل الجنوبي لبعلبك، وكانت على بعد كيلومترين تقريبا عن معالم أثرية رومانية، فيما وقعت ثلاث غارات بين طاريا وشمسطار على بعد نحو 20 كيلومترا من غرب مدينة بعلبك.

اصابات في صفوف المدنيين في العد وان على محيط بعلبك ، حسب المعلومات الاولية ٦ جرحى نقلوا الى دار الامل وجميعهم بحالة مستقرة pic.twitter.com/HVuVTseIpp — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 11, 2024

جرحى في الاعتداء الاسر ا ئيلي الذي طال بعلبك بين الأحياء السكنية حيث تمت معالجة بعضهم ميدانيا اذ أصيبوا جراء تطاير الزجاج وتناثر الحجارة وبعضهم نقلوا الى مستشفيات المنطقة للمعالجة pic.twitter.com/Eqs7TZm3UW — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 11, 2024