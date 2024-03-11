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غارات إسرائيلية على محيط مدينة بعلبك شرق لبنان- (صور وفيديو)

منذ 22 دقيقة

من مواقع التواصل الاجتماعي

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بيروت- “القدس العربي”: نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات، مساء الإثنين، على محيط مدينة بعلبك شرق لبنان، استهدفت مواقع لحزب الله، أحدها قرب مستشفى دار الأمل الذي نُقلت إليه إصابات عديدة.

وقال مصدران أمنيان إن إحدى الغارات استهدفت المدخل الجنوبي لبعلبك، وكانت على بعد كيلومترين تقريبا عن معالم أثرية رومانية، فيما وقعت ثلاث غارات بين طاريا وشمسطار على بعد نحو 20 كيلومترا من غرب مدينة بعلبك.

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