غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية في اللاذقية وطرطوس

بيروت (لبنان): أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد في اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.

وقال المرصد ومقره في لندن “شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت ميناء اللاذقية، وضهر الزوبة في بانياس ومستودعات عسكرية للنظام السابق في ضهر صفرا بريف طرطوس”.

وأضاف في بيان “يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تدمير ما تبقى من ترسانة سوريا العسكرية، لليوم الرابع على التوالي منذ سقوط النظام السابق”.

وأوضح البيان أنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت في طرطوس وريف اللاذقية “مواقع رادار ودفاع جوي”.

وبحسب المرصد فقد “نفّذت إسرائيل أكثر من 352 غارة جوية على 13 محافظة سورية” منذ فرّ الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا فجر الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

(أ ف ب)