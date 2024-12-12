غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية في اللاذقية وطرطوس

بيروت (لبنان): أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد في اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.
وقال المرصد ومقره في لندن “شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت ميناء اللاذقية، وضهر الزوبة في بانياس ومستودعات عسكرية للنظام السابق في ضهر صفرا بريف طرطوس”.
وأضاف في بيان “يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تدمير ما تبقى من ترسانة سوريا العسكرية، لليوم الرابع على التوالي منذ سقوط النظام السابق”.
وأوضح البيان أنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت في طرطوس وريف اللاذقية “مواقع رادار ودفاع جوي”.
وبحسب المرصد فقد “نفّذت إسرائيل أكثر من 352 غارة جوية على 13 محافظة سورية” منذ فرّ الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا فجر الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
(أ ف ب)
والله الذي لا اله الا هو لانها مخطط الاعدا، وتوابعهم من اصحاب مدعي الدين نري المخطط يسير بدقة لتدمير هذا البلد الجميل وارجاعه الى بلد عادي والناس فيه لا حولة ولا قوم غير لقمة العيش . بلد ضعيف مهزوز يكون تحت رحمة العدو الاسرائيلي كما كان سابقا اثنا، حكم بشار المهزوز الضعيف والديكتاتور. اصبحت الحجة قائمة وهي التخلص من النظام وتوابعه ولكن الهدف الاول هو تدمير هذا البلد الجميل . سوريا انتهت واصبحت دولة فقط بالاسم وفقدت وجودها.
الدين خططوا ووقعوا ووافقوا ونفذوا يقترفون جريمة بحق هذا البلد.
لانتمنى غير الخير لامة محمد ولكن امة محمد في وادي والذين يسيروها في واد اخر.
تكبير ثم تكبير
سوريا انتهت وهذا اول الخطوات وهناك خطوات أخري اسو، . مبروك لأصحاب اللحي.
المعمعة امامكم واوعدوا الشعب السوري بالخير القادم.
الدين حمال اوجه والدين مطية
لكن الله باق.
لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد. لا يوجد بصيص أمل لوقف الغارات ولا مبرر لكل هذه الهجمات. اختفى الجيش السوري من الوجود. فلماذا كل هذا التدمير.
رغم الالم والبؤس الذي اصاب الشعوب العربية المقهورة والمضطهده والمهزومة من داخلها اصلا، للدمار تلذي حل بمقدرات الجيش السوري، لكن حال لسانهم يقول من المحيط الى الخليج هي الجيوش العربية كللها كان لها اي فائدة غير ارعاب واخماد شعوبها. سؤال منطقي ، فيسترجعون حزنهم وحسرتهم على تدمير مقدرات الجيش السوري من قبل اسراءيل . ويقولون وايه يعني ؟ ما اصعب ان لا تحترم جيشك وقيادتك . زمن الرذيلة العربي
يا جامعة الدول العربية مشان الله موقف حازم
سوريا مستهدفه بمقدراتها وعلمائها وابنائها
فعلوا الدفاع المشترك، البيان المشترك، فعلوا اي شيء، احموا سوريا، دعوكم من كرة القدم الان واستيقظوا مشان الله، يكفي ما يحصل، الدول العريية الكبرى عليكي واجب في التصرف، يكفي ما يحدث، ما بالكم يا قوم
الصهاينة يدمرون سوريا و الجولاني و لا كأنه عنده خبر .. الصهاينة على مشارف دمشق و هم يلهون الناس بسجن صيديانا و قائمة المطلوببن ..
قل أن المخطط هو ضرب العرب في كل مكان و إرجاعهم الي ما قبل التاريخ وجعلهم يتخلون ليس فقط عن مبادئهم ودينهم بل حتي عن إنسانيتة .