غارات إسرائيلية على وسط سوريا- (فيديو)

دمشق: ذكرت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري أن إسرائيل نفذت مساء الأحد، هجمات على عدة مواقع في المنطقة الوسطى السورية، وأن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم.

وذكر التلفزيون الرسمي التابع للنظام أن القصف وقع بالقرب من بلدة “الشتاي” بريف حمص الشرقي وبقرب بلدة “شنشار” في الريف الجنوبي.

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غارات جوية إسرائيلية على محيط مدينة حمص أدت إلى إنفجار مستودعات في محيط قرية الشتاي في الريف الشرقي ومحيط منطقة شنشار في الريف الجنوبي بالإضافة لغارات إستهدفت مستودعات الكريم غربي سلمية… pic.twitter.com/1AodQfWZxy — المرصد أبو أمين 80 (@Najdat567) October 6, 2024

وقال مصدر عسكري إنه في مساء يوم الأحد “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا العديد من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى ما أدى إلى وقوع خسائر مادية”.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم جوي إسرائيلي آخر في وقت سابق من يوم الأحد على المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص.

(وكالات)