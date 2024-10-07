سياسة | عربي | سوريا

غارات إسرائيلية على وسط سوريا- (فيديو)

7 - أكتوبر - 2024

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دمشق: ذكرت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري أن إسرائيل نفذت مساء الأحد، هجمات على عدة مواقع في المنطقة الوسطى السورية، وأن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم.

وذكر التلفزيون الرسمي التابع للنظام  أن القصف وقع بالقرب من بلدة “الشتاي” بريف حمص الشرقي وبقرب بلدة “شنشار” في الريف الجنوبي.

وقال مصدر عسكري إنه في مساء يوم الأحد “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا العديد من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى ما أدى إلى وقوع خسائر مادية”.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم جوي إسرائيلي آخر في وقت سابق من يوم الأحد على المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 7:55 ص

    المستهدف هو أسلحة إيران يا إخوان كي لا تصل إلى أحرار حزب الله اللبناني الشرفاء الشجعان المجاهدين الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇱🇧🇵🇸🇮🇷☹️💪🚀🐒👹🚀

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