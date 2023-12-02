سياسة | عربي | فلسطين

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المناطق الشرقية من خانيونس بغزة

2 - ديسمبر - 2023

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غزة: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قصف عدة مواقع في قطاع غزة لليوم الثاني بعد انهيار الهدنة.

وتركزت الغارات الإسرائيلية الهمجية بشكل لافت في المناطق الشرقية من خانيونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين الفلسطينيين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، ووصلت الشظايا إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التي تأوي مئات النازحين، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خانيونس، في الوقت الذي تقصف فيه، أيضاً، الزوارق الحربية المناطق الساحلية للمدينة.

ووسط قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال والزوارق الحربية، قصف عدة مناطق في دير البلح، في ظل إطلاق القنابل الضوئية بشكل كثيف.

وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منازل المواطنين في التوام والشيخ رضوان، وجباليا وبيت لاهيا.

(وكالات)

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  1. يقول إبن آكسيل:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 8:38 ص

    الكيان يغوص في الوحل في كل قصف و لم يعد ممكن التعايش معه …..النتيجة معلومة بالضرورة عند أولوا اللألباب ….

    رد

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