غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وشهيدان بالبقاع

بيروت: شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر السبت، سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع شرقي لبنان، أدت في المحافظة الأخيرة إلى استشهاد شخصين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن 12 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وذكرت الوكالة أن الغارات استهدفت “محيط جامع القائم، ومنطقة برج البراجنة، ومحيط مجمع سيد الشهداء في حارة حريك، ومناطق الرويس وحي الأبيض والشويفات”.

وفي منطقة البقاع، قالت الوكالة إن شخصا استشهد في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في سهل بلدة سعد نايل، شرقي البلاد.

كما أغار الطيران الإسرائيلي فجر اليوم على منزل مدير مدرسة الأبرار في بلدة الرفيد بقضاء راشيا الوادي ما أدى إلى استشهاده.

وفي بعلبك شرق البلاد، أفادت وكالة الأنباء باستهداف الطيران الإسرائيلي منزلا، بالقرب من الطريق العام في بلدة الحفير غرب المحافظة، فيما لم تتضح أي ملومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي بلدة قانا جنوبا بقضاء صور استهدف الطيران منزلا دون وقوع إصابات.

(الأناضول)