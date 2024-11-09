غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت- (صور وفيديو)

بيروت (لبنان): استهدفت سلسلة غارات الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا للسكان بالإخلاء، في ظل استمرار المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله منذ أكثر من شهر.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ الطيران الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت مناطق برج البراجنة وحارة حريك ومحيط الجامعة اللبنانية.

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دمار كبير على الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة غارات الاحتلال. pic.twitter.com/jbsGb6V72m — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 8, 2024

وقبل بدء تنفيذ الغارات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس بيان إخلاء عاجل للسكان، مشيرا إلى المناطق الثلاث. وأرفق المنشور بخريطة تضمّنت المواقع التي سيستهدفها الجيش.

ووفق الوكالة الوطنية، فقد استهدفت غارة حي الأمريكان-الجاموس الذي لم يشمله إنذار الجيش الإسرائيلي.

◾ صور..

من القصف الجنوني عالضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/P4fEi1PQNY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 8, 2024

وأضافت الوكالة أنّ أصداء إحدى الغارات وصلت إلى بيروت، مشيرة إلى أن دخانا أسود كثيفا غطّى سماء المنطقة.

كما أوضحت أنّ الغارات ترافقت مع “تحليق مكثّف للطيران المسير على علو منخفص”.

وتعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأربعاء لغارات طالت إحداها منطقة متاخمة لمطار بيروت، المرفق الجوي الوحيد في البلاد.

وأوضح مسؤول أنّ “أضرارا طفيفة” طالت مباني تابعة للمطار “ولكن ليس المبنى الرئيس” حيث قاعة المغادرة والوصول.

(وكالات)