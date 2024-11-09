سياسة | عربي

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت- (صور وفيديو)

9 - نوفمبر - 2024

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بيروت (لبنان): استهدفت سلسلة غارات الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا للسكان بالإخلاء، في ظل استمرار المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله منذ أكثر من شهر.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ الطيران الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت مناطق برج البراجنة وحارة حريك ومحيط الجامعة اللبنانية.

وقبل بدء تنفيذ الغارات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس بيان إخلاء عاجل للسكان، مشيرا إلى المناطق الثلاث. وأرفق المنشور بخريطة تضمّنت المواقع التي سيستهدفها الجيش.

ووفق الوكالة الوطنية، فقد استهدفت غارة حي الأمريكان-الجاموس الذي لم يشمله إنذار الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة أنّ أصداء إحدى الغارات وصلت إلى بيروت، مشيرة إلى أن دخانا أسود كثيفا غطّى سماء المنطقة.

كما أوضحت أنّ الغارات ترافقت مع “تحليق مكثّف للطيران المسير على علو منخفص”.

وتعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأربعاء لغارات طالت إحداها منطقة متاخمة لمطار بيروت، المرفق الجوي الوحيد في البلاد.

وأوضح مسؤول أنّ “أضرارا طفيفة” طالت مباني تابعة للمطار “ولكن ليس المبنى الرئيس” حيث قاعة المغادرة والوصول.

(وكالات)

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  1. يقول نانسي:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 1:34 ص

    يجب أن ترد المقاومة على هذه الغارات بقصف أوكار النازية في تل ابيب

    رد
  2. يقول عربي:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 7:26 ص

    الضاحية والجنوب تم تدمير هم ولم تدمر عمارة واحدة من الجانب الاخر
    أين صواريخكم التي دمرتم بها المدن السورية ؟

    رد

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