غارات إسرائيلية عنيفة على بلدتين جنوبي لبنان- (فيديو)

منذ 48 دقيقة

بيروت: شنت إسرائيل، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة على بلدتي “كفرتبنيت” و”النبطية الفوقا” بقضاء النبطية، جنوبي لبنان، في تصعيد لافت وخروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي، شن مساء اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفا أحراج (منطقة عشبية) علي الطاهر، الواقعة عند الأطراف الشمالية لبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا”.

وأضافت أن “الطائرات المغيرة ألقت عددا من صواريخ جو أرض أحدث انفجارها دويا تردد صداه في العديد من المناطق الجنوبية وتعالت سحب الدخان الكثيف”، دون الإعلان عن سوط ضحايا.

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائراته الحربية “شنت غارات في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله (..) والذين شهدا نشاطات عسكرية”.

وزعم أن “وجود هذا الموقع والنشاطات فيه يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”، دون مزيد من التفاصيل.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 شهيدا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة..

(الأناضول)

