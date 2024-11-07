سياسة | عربي

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب بيروت

7 - نوفمبر - 2024

بيروت (لبنان): أظهرت لقطات بثّتها خدمة البث المباشر في وكالة فرانس برس استهداف غارتين إسرائيليتين مناطق في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، بعد نحو ساعة من تحذير الجيش الإسرائيلي لسكان أربعة أحياء في معقل حزب الله بضرورة إخلاء مبان محددة.

وأظهرت اللقطات سحب دخان فوق جنوب بيروت، حيث أفاد مراسلو فرانس برس في العاصمة اللبنانية بسماع دوي انفجارات قوية.

وأتت هذه الغارات بعيد توجيه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا إلى سكان أربعة أحياء في جنوب بيروت لإخلاء مبان فيها، أحد هذه الأحياء يقع قرب مطار بيروت الدولي.

وقالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن تسع غارات إسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.

(وكالات)

