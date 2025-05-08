سياسة | عربي

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس غارات عنيفة على منطقة علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت في جنوب لبنان.

وأفيد عن إطلاق حوالي 20 صاروخاً إسرائيليا على المنطقة ما شكّل حزاماً نارياً وخلق أجواء من الذعر في صفوف طلاب المدارس وأهاليهم.

وتردد أن المنطقة تحتوي على مواقع عسكرية لـ”حزب الله”، وأفاد إعلام اسرائيلي عن قصف أكثر من 15 هدفاً بينها هدف عام.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا واسعا على منطقة النبطية”.

وتابعت: “شنت الطائرات سلسلة غارات عنيفة، وعلى دفعتين مستهدفة الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان”.

و”أحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب”، حسب الوكالة.

وزادت بأن الانفجارات “أثارت أجواء من الرعب والهلع لدى المواطنين الذين هرع معظمهم إلى المدارس لإجلاء أولادهم الطلاب”.

كما “تسببت حال الهلع بازدحام سير في الطرقات، وكانت تعبر عشرات سيارات الإسعاف باتجاه محيط المناطق المستهدفة، فيما أقفلت معظم الدوائر الرسمية أبوابها”، حسب الوكالة.

من جهته، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في “أسرع وقت ممكن”، وأكد أن حكومته لم تدخر أي جهد دبلوماسي في هذا الإطار.

وفي تصريح صحافي خلال جولة في محافظة بعلبك شرق لبنان، أكد سلام أن حكومته “لم توفّر أي جهد دبلوماسي” من أجل انسحاب إسرائيل ووقف انتهاكاتها تجاه بلاده، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.

ودعا نواف إلى وضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية (تجاه لبنان) في أسرع وقت ممكن”.

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