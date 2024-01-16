غارات إسرائيلية في لبنان هي الأعنف منذ بدء المواجهات وقائد المنطقة الشمالية يلوّح بالهجوم- (فيديوهات)

بيروت- “القدس العربي”:

يبقى الجنوب اللبناني تحت رحمة التطورات الميدانية والعدوان الاسرائيلي المتمادي على القرى الحدودية بعدما غادر الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين الذي حمل التحذير الأخير إلى لبنان من أي تصعيد أوسع. وأفيد عن انزعاج أمريكي مما سمعه هوكشتاين من كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اللذين ربطا التهدئة على الجبهة الجنوبية بوقف إطلاق النار في غزة على اعتبار أن هذا الموقف يتناغم مع موقف أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي بدا متشدداً في إطلالته الأخيرة، انسجاماً مع انفجار المواجهة مع الحوثيين في اليمن وقبيل دخول الحرس الثوري الإيراني على خط إطلاق الصواريخ البالستية على قواعد في إربيل.

تسخين الجبهة

وفي اطار تسخين الجبهة الجنوبية، شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي أكثر من 14 غارة هي الأعنف منذ بداية المواجهات مطلقاً نحو 30 صاروخاً على أطراف حولا، وادي السلوقي، وادي الحجير، وطريق رب ثلاثين الطيبة. وتحدثت هيئة البث الاسرائيلية عن هجوم كبير للجيش في وادي السلوقي جنوب لبنان وتعرض عشرات الأهداف لهجوم متزامن”. واعلن جيش الاحتلال “استهداف 150 خلية لحزب الله في جنوب لبنان مسؤولة عن إطلاق صواريخ ومسيّرات منذ بدء المواجهات”.

كذلك شنّ الطيران المعادي غارة على أطراف عيتا الشعب وعلى منازل في حولا، وتعرضت بلدة كفركلا لقصف من دبابة ميركافا ترافق مع قصف مدفعي على تلة حمامص ووادي البياض وميس الجبل وأطراف حولا وعيترون ورب ثلاثين حيث احترق منزل. وزعم جيش الاحتلال أن قوات خاصة تابعة له تسللت إلى داخل الجنوب اللبناني، حيث أزالت ألغامًا في قرية عيتا الشعب، غير أن مصدراً في قوات “اليونيفيل” أوضح “أننا لم نتلق أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان ونفحص الأمر حالياً”.

عاجل ⚠️: إسرائيل تقصف جنوب لبنان اليوم!

pic.twitter.com/i9fcvtNdGs — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 16, 2024

في المقابل، اعلن حزب الله انه استهدف “تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية”، في وقت دوّت صفارات الانذار في “راموت نفتالي” في الجليل الاعلى ايذاناً بإطلاق صواريخ من لبنان.

وكانت مسيّرات اسرائيلية أغارت ليل الاثنين على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة وجبل العلام، وسُمعت أصوات انفجارات في قرى قضاء بنت جبيل ناتجة عن صواريخ اعتراضية أطلقها الجيش الاسرائيلي لمواجهة صواريخ “المقاومة الاسلامية” في سماء المنطقة المذكورة.

“جاهزون الليلة”

وفي تهديد اسرائيلي جديد، أكد قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أوري غوردين “انهم مستعدون أكثر من أي وقت مضى للهجوم على لبنان وجاهزون للتصرف حتى في هذه الليلة إذا لزم الأمر”. وخلال تفقده مناورة لإحدى كتائب اللواء 228 برفقة قائد اللواء، وقائد الكتيبة 5030 حيث تدرب المقاتلون خلالها على شن هجوم على لبنان كجزء من رفع مستوى الجاهزية، قال غوردين وفق ما نقلت “روسيا اليوم”: “المناورة التي نشهدها تشكل جزءاً من الأهمية الكامنة في رفع مستوى جاهزيتنا لتوسيع رقعة القتال والهجوم على لبنان حيث نكون أكثر استعداداً من ذي قبل”.

وتوجّه غوردين إلى مقاتلي الاحتياط في المنطقة، قائلاً: “في 7 تشرين الأول/أكتوبر انطلقنا للحرب التي هي الحرب على البيت. وقد تجندتم جميعاً بفترة طويلة قبل استدعائنا لكم من أجل أداء هذه المهمة الدفاعية. وفي هذا الوقت بالذات هناك عشرات الآلاف من الجنود المنتشرين من أجل أداء مهام حماية الحدود الشمالية مع لبنان”. وختم “ضربنا عدداً كبيراً للغاية من الخلايا على الجانب الآخر، بمعنى أكثر من 150 خلية تم ضربها إلى جانب تدمير الكثير من القدرات للعدو، ونحن نعمل كثيراً على تدمير وتجريد حزب الله من قدراته ودفعه إلى الوراء. وهناك الكثير من الأشياء التي لا تزال تحتاج إلى التعامل معها لإنجاح مساعي تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة في زيادة الأمان لنستطيع إعادة سكان المنطقة الشمالية إلى منازلهم”.

القوات الإسرائيلية تشن سلسة من الغارات الجوية على بلدتي حولا ووادي السلوقي الواقعتان في جنوب لبنان pic.twitter.com/wokezBsNEZ — RTARABIC (@RTarabic) January 16, 2024

غزة حجر الزاوية

اما على الجانب اللبناني، فقد أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن وقف اطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية للحل في المنطقة، واذا لم يتوقف اطلاق النار فسيكون ذلك ككرة الثلج التي تتمدد إلى كل دول المنطقة”، مشدداً على “ان المطلوب الضغط على اسرائيل لوقف التصعيد”.

وقال ميقاتي الذي توجّه إلى دافوس للمشاركة في “المنتدى الاقتصادي العالمي” في حديث إلى “قناة الجزيرة”: “نحن نسعى للحلول الدبلوماسية، وهذا هو الخيار الأفضل، لأن الحرب تعني الخسارة للجميع”، وأضاف “إذا كان الخيار هو الحل الدبلوماسي فنحن مستعدون والجانب الأمريكي بدأ في هذه الخطوات ولا نزال مستمرين في هذا البحث”، كاشفاً “أن الموفد آموس هوكستين قال إنه توجد نافذة للوصول إلى حل، كما سمعنا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن هناك فرصة ذهبية للوصول إلى استقرار طويل الأمد. نحن نسعى إلى ذلك وهذا ما نقوم به، وإننا على استعداد للاستمرار في المباحثات الدبلوماسية للوصول إلى حل وتطبيق القرار 1701 كاملاً”، لافتاً إلى “أننا نلتزم القرارات الدولية منذ اتفاق الهدنة عام 1949 وصولاً إلى القرار رقم 1701. في المقابل على اسرائيل أن تحترم هذه القرارات وتطبقها وأن تلتزم الشرعية الدولية”.

وعما قصده هوكشتاين بوجود “نافذة للحل”، قال: “المقصود في هذا الكلام هو وجود نافذة للحل في لبنان، ولكن منذ اليوم الأول للحرب في غزة قلنا إن وقف اطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لكل المنطقة، وإذا لم يتوقف إطلاق النار فسيكون ذلك ككرة الثلج التي تتمدد إلى كل دول المنطقة. على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف اطلاق النار للوصول إلى حل يقوم على قاعدة خيار الدولتين وارساء الاستقرار”.

شاهد الغارة التي استهدفت عيتا قبل قليل #جنوب_لبنان pic.twitter.com/7kCPuzDUi8 — sawtalfarah (@sawtalfarah_tyr) January 16, 2024

وفيما نقلت مواقع اخبارية قول ميقاتي “إن حزب الله يتمتع بعقلانية ولا يزال ضمن هذا التصرف وهو قال إنه يضع المصلحة اللبنانية فوق أي مصلحة ويحاول تفادي أي كأس تؤدي للمزيد من الاضطراب في لبنان”، لوحظ أن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومي لم يضمّن موقف ميقاتي هذه الفقرة.

وقد التقى ميقاتي على هامش المنتدى رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وبحث معه في الاوضاع الراهنة في الاراضي الفلسطينية والمنطقة وانعكاسها على لبنان. وتطرّق البحث إلى عمل اللجنة الخماسية العربية والدولية للمساعدة في دفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان قدماً إلى الامام.