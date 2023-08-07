غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق‭ ‬تقتل‭ ‬وتجرح‭ ‬12من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬والميليشيات‭ ‬الإيرانية‭ ‬

أنطاكيا‭ – ‬دمشق‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬ شنت‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬والميليشيات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬وجرح‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وهذه‭ ‬الميليشيات‭. ‬

وأورد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬ومستودعات‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬مقاتلون‭ ‬موالون‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬العسكري،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬مطار‭ ‬الديماس‭ ‬ومحيط‭ ‬الكسوة‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭. ‬

وأودت‭ ‬الضربات،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬بحياة‭ ‬أربعة‭ ‬عسكريين‭ ‬سوريين‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‭ ‬ومقاتلان‭ ‬اثنان‭ ‬غير‭ ‬سوريين‭ ‬مواليان‭ ‬لإيران،‭ ‬كما‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ستة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬النظام‭ ‬الرسمية‭ “‬سانا‭”‬،‭ ‬الإثنين،‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬عسكريين‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬أربعة‭ ‬آخرون‭ ‬جراء‭ ‬عدوان‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق‭.‬

وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬ميدانية‭ ‬خاصة‭ ‬لـ‭ “‬القدس‭ ‬العربي‭” ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬الأهداف‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭/‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬دمشق‭. ‬وحسب‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬والباحث‭ ‬بالشأن‭ ‬الإيراني،‭ ‬ضياء‭ ‬قدور،‭ ‬فإن‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬ضربتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬متعلقة‭ ‬بمسار‭ ‬التهريب‭ ‬البري‭ ‬الممتد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬ومواقع‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬غربي‭ ‬دمشق‭ ‬نحو‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬السورية‭.‬

وقال‭ ‬لـ‭ “‬القدس‭ ‬العربي‭”‬،‭ “‬تعتبر‭ ‬المواقع‭ ‬المتفرقة‭ ‬التابعة‭ ‬للبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬السورية‭ ‬المنتشرة‭ ‬غربي‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق،‭ ‬والتي‭ ‬غدت‭ ‬بمناصبها‭ ‬الرئيسية‭ ‬الحساسة‭ ‬وبنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬بمثابة‭ ‬حلقة‭ ‬وصل‭ ‬مفصلية‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬وتطوير‭ ‬وتخزين‭ ‬ونقل‭ ‬المعدات‭ ‬الحساسة‭ ‬والصواريخ‭ ‬الدقيقة‭ ‬نحو‭ “‬حزب‭ ‬الله‭” ‬اللبناني‭. ‬وأَضاف‭ ‬أن‭ ‬صور‭ ‬الانفجارات‭ ‬الضخمة‭ ‬أثناء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬مخازن‭ ‬ومستودعات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬منين‭.‬

وأكد‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬أعربت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬منها‭ ‬أخيراً‭ ‬هي‭ ‬خطورة‭ ‬انتقال‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ترسانة‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والنظام‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬وتوطينها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية،‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حرب‭ ‬مقبلة‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭. ‬وبذلك،‭ ‬يرجح‭ ‬قدور‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الغارات‭ ‬الأخيرة‭ ‬متعلقة‭ ‬ببرنامج‭ ‬تطوير‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬التابع‭ ‬للنظام‭ ‬السوري،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬حول‭ ‬دمشق‭.‬

ضابط‭ ‬منشق‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬قال‭ ‬لـ‭ “‬القدس‭ ‬العربي‭” ‬إن‭ ‬سلاح‭ ‬جو‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬فجر‭ ‬الإثنين‭ “‬فوج‭ ‬المدفعية‭ ‬976،‭ ‬المعروف‭ ‬سابقاً‭ ‬باللواء‭ ‬27‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تل‭ ‬منين‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬الشمالي‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬دمّر‭ ‬مستودعات‭ ‬صواريخ‭ ‬متوسطة‭ ‬المدى،‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬النظامين‭ ‬السوري‭ ‬والإيراني‭.‬

وقال‭: ‬تضم‭ ‬المستودعات‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصواريخ‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وتتبع‭ ‬حالياً‭ ‬للميليشيات‭ ‬الإيرانية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ “‬السبب‭ ‬استيلاء‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬ومشاريع‭ ‬إنتاج‭ ‬الصواريخ،‭ ‬حيث‭ ‬تستهدفها‭ ‬إسرائيل‭ ‬تباعًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬وحماة‭ ‬وحلب‭”. ‬وحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬فإن‭ ‬الغارة‭ ‬الجوية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬و6‭ ‬عناصر،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬جرح‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬عناصر‭.‬

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