غارات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي” ووكالات: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، مستهدفًا تلة زغرين في جبل الريحان – قضاء جزين، إلى جانب مواقع بين بلدتي ياطر وزيقين.
كما استهدفت الغارات وادي الزرارية وواد في بلدة البابلية، وسط تحليق مكثف ومنخفض للطيران الإسرائيلي فوق أجواء منطقة الزهراني، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.
هذه هي إسرائيل…
أكثر من 28 غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان قبل قليل، وأمس توغّلت في الجنوب السوري، وغدًا – لا قدّر الله – عواصم العرب والمسلمين.
إسرائيل لا تفرّق بيننا، ولا بين دمائنا، وصناعة وهم بعدو غيرها ليس إلا خدمةً لها ولتمكين بقائها.
عدوانها ممتد، وجرائمها لا تتوقف، فمن… pic.twitter.com/jG6IgizGpB
— بلال نزار ريان (@BelalNezar) March 7, 2025
🚨 استمرار الغارات لطيران الإحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في #جنوب_لبنان pic.twitter.com/AiYZkGihHr
— ربيع (@rabiih) March 7, 2025
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عدد من المواقع في جنوب لبنان، بزعم أنها تابعة لـ”حزب الله”.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن 3 أشخاص أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفركلا الحدودية بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1091 خرقا له، ما خلّف 84 شهيدا و284 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.
عربدة اسرائيلية حسب قانون الغابة! الأقوياء يفعلون ما يريدون، والضعفاء يعانون مما كتب عليهم. لا يوجد حلول للأزمة الكارثية.
الكيان الإرهابي لا يفرّق بيننا، ولا بين دمائنا، وصناعة وهم بعدو غيره ليس إلا خدمةً لهذا الكيان ولتمكين بقائه عدوانه وجرائمه لا تتوقف، فمن يجعل غيره خصمه الأول يبرئ الكيان الإبادة من جرائمه ويمنحه المزيد من الوقت لتدميرنا جميعًا
أين إيران وحزب الله؟ أظن أن نهاية الإحتلال تقترب شيئا فشيئا ، فما من أحد طغى إلا وانتهى في ذروة طغيانه. الاحتلال يتخبط كالثور الذي سيقضى عليه، تارة في غزة وأخرى في الضفة وتارة في لبنان والأخرى في سوريا.
يا سيدي خلص ما في ايران ولا حزب الله، والذي قضى عليهم هو اسرائيل. السؤال الان هو اين الذين يعادون ايران ليظهروا رجولتهم ويتصدوا للعدوان؟؟
أتساءل ما هو دور الجامعة العربية لا نريد منها شيئا لاتطلب منها ان تحرك الجيوش والطائرات والدبابات فقط أن تندد بأشد العبارات وذلك أضعف الإيمان: حتا أن التنديد اختفى بل أصبحت عاجزة عليه بل أن إسرائيل أخرصت الكل
اين الدولة اللبنانية التي تطلب من حزب الله تسليم السلاح لانها الوحيدة القادرة علي حماية البلاد من العدو. الصهاينة لايفهمون إلا لغة السلاح ورد الحزب علي هذه العربدة لن يطول بحول الله.
صبر حزب الله قريبا ينفذ ..و القادم اسؤأ للصهاينة …لكن أين هم الذين صدعونا بوجوب حصر السلاح بيد الجيش فقط ؟ اذن فليقم هذا الجيش بدوره ام تراه يعمل عمل اليونيفيل فقط. !!!
أين ايران ؟؟ لماذا تدعم فلول النظام البائد في سوريا
ولا تدعم مرتزقتها في لبنان ؟؟
ايران ورطت لبنان في حرب ليس كفئ لها ثم تركتهم ليلاقوا مصيرهم .
اذا قامت ايران بدعم من يقاوم اسرائيل تصدى لها العربان وهاجموها، واذا اعتدت اسرائيل امتنع العربان عن مواجهتها وطرحوا السؤال: اين ايران؟ اين حزب الله؟؟.
لا بد من رد على الإعتداء ، اولا اين من ضمن وسوق الإتفاق على وقف إطلاق النار ؟؟؟؟؟ اليسو هم المسؤولون ؟؟؟؟
للأسف .
الله يصلح الأحوال للأفضل
واين الجيش اللبناني((((العظيم)))))……….
من أضعف الجيوش العربية هو الجيش اللبناني يا إخواني ☹️🤔🔥🐒🚀