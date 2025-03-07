غارات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي” ووكالات: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، مستهدفًا تلة زغرين في جبل الريحان – قضاء جزين، إلى جانب مواقع بين بلدتي ياطر وزيقين.

كما استهدفت الغارات وادي الزرارية وواد في بلدة البابلية، وسط تحليق مكثف ومنخفض للطيران الإسرائيلي فوق أجواء منطقة الزهراني، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.

هذه هي إسرائيل…

أكثر من 28 غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان قبل قليل، وأمس توغّلت في الجنوب السوري، وغدًا – لا قدّر الله – عواصم العرب والمسلمين.

إسرائيل لا تفرّق بيننا، ولا بين دمائنا، وصناعة وهم بعدو غيرها ليس إلا خدمةً لها ولتمكين بقائها.

عدوانها ممتد، وجرائمها لا تتوقف، فمن… pic.twitter.com/jG6IgizGpB — بلال نزار ريان (@BelalNezar) March 7, 2025

🚨 استمرار الغارات لطيران الإحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في #جنوب_لبنان pic.twitter.com/AiYZkGihHr — ربيع (@rabiih) March 7, 2025

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عدد من المواقع في جنوب لبنان، بزعم أنها تابعة لـ”حزب الله”.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن 3 أشخاص أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفركلا الحدودية بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1091 خرقا له، ما خلّف 84 شهيدا و284 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.