غارات إسرائيلية مكثفة على شمال غزة.. إصابات ودمار واسع في جباليا واستهداف لـ “الشاطئ والنصيرات”- (فيديوهات) 

غزة: تعرض قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، لسلسلة من الهجمات الجوية والبرية والغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، وتدمير واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

واستمر دوي الانفجارات التي هزت أنحاء مدينة غزة، حيث جاءت هذه الانفجارات نتيجة لغارات مكثفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

إبادة مستمرة .. طفل أصيب في غارات الاحتلال المتواصلة على شمال غزة pic.twitter.com/HV5rAS2NFE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 20, 2024

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة منازل في مخيم جباليا، وسط أنباء عن إصابات إضافية بين المواطنين الفلسطينيين.

وفي إطار التصعيد المستمر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجديد عمليات تدمير المنازل في المناطق الغربية لمخيم جباليا، وكذلك في منطقتي الصفطاوي والتوام شمال القطاع.

وبحسب شهود عيان، نسفت قوات الاحتلال عدة بنايات سكنية في منطقة الصفطاوي، ما أدى إلى تشريد العديد من العائلات.

وفي تطور آخر، شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستهدفةً مناطق مأهولة بالسكان، بينما شهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفًا مدفعيًا عنيفًا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والأهالي في هذه المناطق.

عاجل .. إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع إلقاء قنابل إنارة pic.twitter.com/aFUrEaOfaq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 20, 2024

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت أمس مدرستين في مخيم جباليا تؤويان نازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. وتواصل قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانها المكثف على القطاع، باستخدام كافة الوسائل الجوية والبحرية والبرية. ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 42,603 شهداء، فيما تجاوز عدد الجرحى 99,795، معظمهم من النساء والأطفال. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.

(وكالات)