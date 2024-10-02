غارات الاحتلال تدمر منزل الفنان اللبناني معين شريف.. وهكذا توعّدهم- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

أسفرت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، عن تدمير المبنى الذي يقطنه الفنان اللبناني معين شريف.

وظهر شريف في مقطع فيديو أمام المبنى الذي سُوّي بالأرض وهو يتحدث بغصة عما حصل من تدمير لمسكنه قرب كنيسة مار مخايل في الشياح.

وقال: “الحمدالله على كل حال، والمهم أن أولادنا بخير، كنا معوّدين إنو نقول فدا سماحة السيد، هلق منقول فدا روح سماحة السيد”.

تغطية صحفية: الفنان اللبناني معين شريف من أمام منزله الذي حوله الاحتلال إلى ركام بالضاحية الجنوبية في بيروت. pic.twitter.com/mJsMJLDk3g — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 2, 2024

وأضاف: “متل ما شايفين ما في عنا هون معامل ولا عنا سلاح ولا شي من يللي عم بفتش عليه العدو المجرم. نحنا عنا بس بيوت نسكّن فيهم أولادنا حتى نعلّمهم بالشتاء. إجا فش خلقه فينا بس شاف حالو ضعيف بالميدان. ما قادر يواجه بالميدان إجا يواجه الأبرياء والفنانين”.

وختم: “بكل الأحوال، حسبنا الله ونعم الوكيل… وحسابكم مع رجال الله بالميدان مش معنا نحنا”.

وكان الفنان شريف الذي لطالما عبّر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، أعرب عن حزنه لاستشهاد أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله. وتوجّه إليه بالقول: “من الضاحية الجنوبية نجدد لك البيعة يا حبيبي يا سيد شهداء طريق القدس وكلنا يقين أننا منتصرون”.