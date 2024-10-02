منوعات | أخبار النجوم

غارات الاحتلال تدمر منزل الفنان اللبناني معين شريف.. وهكذا توعّدهم- (فيديو)

منذ 31 دقيقة

مبنى مدمر في ضاحية بيروت الجنوبية

ناديا الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”:

أسفرت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، عن تدمير المبنى الذي يقطنه الفنان اللبناني معين شريف.

وظهر شريف في مقطع فيديو أمام المبنى الذي سُوّي بالأرض وهو يتحدث بغصة عما حصل من تدمير لمسكنه قرب كنيسة مار مخايل في الشياح.

وقال: “الحمدالله على كل حال، والمهم أن أولادنا بخير، كنا معوّدين إنو نقول فدا سماحة السيد، هلق منقول فدا روح سماحة السيد”.

وأضاف: “متل ما شايفين ما في عنا هون معامل ولا عنا سلاح ولا شي من يللي عم بفتش عليه العدو المجرم. نحنا عنا بس بيوت نسكّن فيهم أولادنا حتى نعلّمهم بالشتاء. إجا فش خلقه فينا بس شاف حالو ضعيف بالميدان. ما قادر يواجه بالميدان إجا يواجه الأبرياء والفنانين”.

وختم: “بكل الأحوال، حسبنا الله ونعم الوكيل… وحسابكم مع رجال الله بالميدان مش معنا نحنا”.

وكان الفنان شريف الذي لطالما عبّر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، أعرب عن حزنه لاستشهاد أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله. وتوجّه إليه بالقول: “من الضاحية الجنوبية نجدد لك البيعة يا حبيبي يا سيد شهداء طريق القدس وكلنا يقين أننا منتصرون”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

انتشار صور عن اختراق دبابات إسرائيلية للجدار الحدودي مع لبنان.. و”حزب الله”: نخوض اشتباكات مع قوة متسللة إلى مارون الراس
منذ 38 دقيقة
غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية 
منذ 3 ساعات
هددت السكان لإخلائها.. إسرائيل تعتزم مهاجمة 24 بلدة في جنوب لبنان- (تدوينة)
منذ 3 ساعات
جماعة “الحوثي” اليمنية: استهدفنا بصواريخ مواقع عسكرية في عمق إسرائيل
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية