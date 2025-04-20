الحوثيون يعلنون استشهاد 12 شخصا على الأقل في غارات أمريكية على صنعاء

صنعاء: شن الطيران الحربي الأمريكي، مساء الأحد، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، في أحدث حلقة من العدوان، حسب إعلام حوثي.

وقالت قناة المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي، عبر سلسلة منشورات بمنصة “إكس”: “عدوان أمريكي يستهدف منطقة عطان (في مديرية معين) بغارتين”.

وتابعت: “عدوان أمريكي يستهدف مشروع النظافة في منطقة عصر بمديرية معين”.

كما أفادت بحدوث غارات على “حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب”.

وأعلنت قناة المسيرة مساء الأحد نقلا عن وزارة الصحة التي تديرها الجماعة سقوط “12 شهيداً و30 جريحا في حصيلة أولية نتيجة العدوان الأمريكي على حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب” في العاصمة صنعاء.

وحتى الساعة 21:20 “ت.غ” لم تصدر إفادة رسمية أمريكية بشأن الغارات الجديدة.

وفي وقت سابق الأحد، قالت جماعة الحوثي إن الولايات المتحدة تجهز لعملية عسكرية برية في اليمن، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة “تهدد بتفجير الوضع بشكل شامل”.

وشن الطيران الحربي الأمريكي مساء الخميس غارات على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب)، ما أودى بحياة 80 شخصا وأصاب 150 آخرين من عمال وموظفي الميناء وعناصر من الإسعاف، وفق الجماعة.

بينما ادعت واشنطن أنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بهدف “تقويض قدراتهم الاقتصادية”.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي وحتى الأحد، رصدت مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى لمقتل 205 مدنيين وإصابة 406 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)