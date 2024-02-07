غارات جديدة للاحتلال تطال مناطق “الإيواء” في رفح وتنسف مربعات سكنية في خان يونس- (صور وفيديوهات)

غزة – “القدس العربي”:

صعدت قوات جيش الاحتلال من هجماتها العسكرية ضد مدينة رفح، أكبر مركز للنازحين، كما هاجمت بعنف مدينة خان يونس القريبة، بعد ساعات قليلة فقط من تسليم حركة حماس ردها على صيغة وضعها وسطاء التهدئة، تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر ضد القطاع.

تصعيد الغارات على رفح

وعاشت مدينة رفح الواقعة على أقصى الحدود الجنوبية لقطاع غزة، والملاصقة للحدود مع مصر، ساعات عصيبة جراء استهدافات إسرائيلية متتالية، نفذت ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، وطالت العديد من المنازل والأماكن، من بينها ما يقع في أحياء تل السلطان والشابورة والزهور، وهي من الأحياء التي طلب جيش الاحتلال من سكان قطاع غزة، النزوح إليها، باعتبارها حسب زعمه “مناطق آمنة”.

ورغم الاكتظاظ الكبير جراء تواجد أعداد مهولة من النازحين في هذه الأحياء، إلا أن الطيران الحربي تعمد شن غارات جوية، طالت عدة منازل وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

مشاهد مصورة من داخل ومحيط أحد المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي في #رفح جنوبي قطاع #غزة الليلة الماضية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/F3agTPQ7GY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 7, 2024

واستشهدت دعاء عرسان، وطفلتها رغد، جراء قصف منزل العائلة الواقع في حي الزهور شمالي رفح، كما أصيب ثلاثة مواطنين بجراح خطرة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في ذلك الحي.

كما أصيب مواطنون آخرون بينهم اثنان بحالة خطيرة جراء قصف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم الشابورة.

كذلك شنت قوات الاحتلال غارة على منطقة مصبح في المدينة، أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات.

وتلا ذلك أن قام جيش الاحتلال باستهداف منزل في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، حيث أسفر القصف عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم الصحافي زكريا أبو غالي، وعدد من أفراد أسرته.

وقبل هذه الغارة، استهدف جيش الاحتلال منزلا آخر في الحي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح.

كما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية باستهداف شواطئ مدينة رفح بالقذائف والرشاشات الثقيلة.

وذكرت مصادر طبية أن 12 شهيداً سقطوا في مدينة رفح، علاوة عن عدد من الجرحى، بسبب استهداف المنازل بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة من المدينة.

وأحدثت الغارات حالة من الخوف الشديد في صفوف النازحين، الذين يقيمون في خيام بلاستيكية، الكثير منها يتواجد في شوارع حي تل السلطان، وفي مناطق قريبة وتجمعات أقيمت في أراض خلاء.

تغطية صحفية: منزل عائلة عرسان في رفح بعد قصفه من قبل جيش الاحتلال pic.twitter.com/72MJ1SCCTq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 7, 2024

وقد كان هؤلاء النازحون الذين وصلوا المدينة من عدة مناطق في قطاع غزة، تلقوا تحذيرات من جيش الاحتلال طالبتهم بالإخلاء القسري من منازلهم، والتوجه إلى عدة مناطق محددة في مدينة رفح، من بينها حي تل السلطان وحي الشابورة.

وحسب الإحصائيات التي أصدرتها منظمات الإغاثة الأممية وجهات محلية، فإن أكثر من 1.3 مليون فلسطيني من سكان القطاع يقيمون حاليا في مدينة رفح، بعد أن كان عدد سكان المدينة قبل الحرب يقارب الـ 300 ألف نسمة، ما يعني أن هناك مليون نازح يقيمون فيها.

وكان مسؤولون إسرائيليون هددوا بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مدينة رفح، وسط انتقادات وجهتها العديد من الدول، ومنظمات الإغاثة الدولية، بسبب تكدس أعداد النازحين في هذه المدينة.

وقد حذرت الأمم المتحدة من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أي تحرك من جانب إسرائيل ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان “قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل”.

وفي مدينة رفح نظم عشرات الأطفال وقفة احتجاجية أمام المشفى الكويتي، حاملين لافتات تنادي بإنهاء الحرب، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وكتب على اللافتات “بدنا نلعب ونتعلم ونتعالج”، و”أنقذونا وأغيثونا”، و”يا رؤساء وزعماء العالم أوقفوا حرب الإبادة”.

وارتدى بعض الأطفال أكفانا بيضاء، وردد المشاركون هتافات تطالب بالتدخل العاجل من المجتمع الدولي لإنهاء الحرب.

الهجوم على خان يونس

إلى ذلك فقد واصلت قوات جيش الاحتلال هجماتها العنيفة على مدينة خان يونس الملاصقة من الجهة الشمالية لمدينة رفح، وأبقت على حصارها على مشافي المدينة.

وحسب شهود من المدينة فإن جيش الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي محيط عمارة جاسر ومسجد بلال في مخيم خان يونس.

كما قامت قوات الاحتلال باستهداف منطقة المعسكر في المدينة، كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل سكنية في المدينة، من ضمنها منزل استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي ويقع في الحي الغربي الملاصق لمجمع ناصر الطبي، إضافة إلى منازل أخرى في محيط مدرسة تقع في منطقة المخيم ويتواجد فيها نازحون.

تخليق منخفض لطائرة إسرائيلية بمحيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس pic.twitter.com/jLvZC5BFVs — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 7, 2024

ووصل عدد من الشهداء والجرحى، إلى المشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، جراء قصف عدة أحياء في المدينة.

كما وصل 14 شهيدا جديدا إلى مشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، جراء استهدافات كثيرة شنتها قوات الاحتلال، استهدفت مدينة خان يونس القريبة.

قناصة جيش الاحتلال يطلقون النار تجاه سيدة كانت تتوجه لإحضار الماء من مجمع ناصر الطبي في خانيونس. pic.twitter.com/TcVop4RKLN — A.R.M Asad (@masad23) February 7, 2024

وفي السياق، فقد واصلت قوات جيش الاحتلال هجومها البري على مناطق غرب مدينة غزة، والذي يتخلله إحداث تدمير كبير في المباني، وتنفيذ اعتقالات في صفوف السكان، وإجبارهم على النزوح القسري لجنوب القطاع.

وذكرت مصادر من المدينة أن هناك شهداء ومصابين، سقطوا جراء استهداف قناصة من جنود الاحتلال، مناطق في حي الرمال.

وبالتوازي مع هذا الهجوم البري، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية عنيفة على حي الشجاعية شرق المدينة.

كذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المقاومة تتصدى

وأعلنت الفصائل العسكرية الفلسطينية التصدي لهجمات جيش الاحتلال، في عدة مناطق في مدينة غزة وجنوب القطاع، من بينها اشتباكات عنيفة خاضتها المقاومة مع الاحتلال في مناطق الجامعات والجوازات والصناعة غربي مدينة غزة.

كذلك قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تمكنت من إسقاط طائرة من نوع “كواد كابتر” والسيطرة عليها خلال تنفيذها لمهام في سماء مخيم البريج.