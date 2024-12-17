غارات جوية إسرائيلية دامية توقع عشرات الشهداء … والقسام تعلن قتل ثلاثة جنود شمالي غزة

غزة – «القدس العربي »: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي التصعيد وارتكاب المجازر الدامية في قطاع غزة، عبر غارات جوية أدت إلى تدمير المنازل وحرقها وتفحم جثث الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتكاب الاحتلال ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 31 مواطناً، وإصابة 79 آخرين خلال 24 ساعة، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 45,059 شهيداً، و107,041 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ضحايا تحت الركام

وفي التفاصيل الميدانية، ذكرت مصادر محلية أن أكثر من 15 شهيداً، كانوا تحت الأنقاض، دون أن يتمكّن أحد من الوصول إليهم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة «الداعور» يسكنه نازحون من عائلتي «الكحلوت» و»الشلفوح» في مشروع بيت لاهيا، فيما سقط أربعة شهداء وعدد آخر من المصابين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد صلاح شحادة في مشروع بيت لاهيا، وقام جيش الاحتلال باستهداف المنطقة مرّة أخرى عندما وصل المواطنون لانتشال الضحايا.

واستشهد مواطنان جراء غارة استهدفت بوابة مستشفى كمال عدوان، أدت أيضاً لسقوط مصابين، على وقع غاراتٍ جوية وقصفٍ مدفعي عنيف استهدف مناطق التوغل البري في شمالي القطاع، وتحديداً مناطق واسعة في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، وسُجل أيضاً قيام جيش الاحتلال بنسف وتدمير منازل جديدة في مناطق التوغل.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات مسيّرة إسرائيلية «كواد كابتر» استمرت في استهداف مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به، من خلال إلقاء القنابل، كما زرع جيش الاحتلال براميل متفجرة في جانب المستشفى.

«كواد كابتر» تكثّف الهجمات الجوية والاحتلال يحاصر النازحين جنوبي القطاع

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية، إنه بسبب القصف المتواصل لمحيط المشفى، بالكاد تمكنت الطواقم الطبية والمرضى من النوم، لافتاً إلى أنه ️تم استهداف الطابق الثالث، في الوقت الذي كان فيه الأطباء في غرف العمليات يُجرون عملية لأحد المصابين، وقال إن المشفى الذي يعمل بإمكانيات بسيطة استقبل خمس إصابات أخرى نتيجة القصف، بما في ذلك مريض اضطر الأطباء لبتر قدمه اليسرى.

وأوضح أن جيش الاحتلال دمّر خزان المياه، واستهدف وحدةَ العناية المركّزة بينما كان المرضى فيها. وقال «️كانت هناك أصوات مرعبة في فناء المستشفى، ورأينا مركبة عسكرية تتقدم نحوه، حيث تم وضع براميل وانفجر 3 منها، ما تسبب في حالة من الذعر والرعب في المستشفى»، موضحاً أن التفجير أدى إلى تدمير الأبواب والنوافذ، وأضاف منذراً بالخطر القادم «حتى الآن، لا يوجد كهرباء أو ماء أو أكسجين على الإطلاق»، فيما لدينا أكثر من 64 مريضاً.

وقال «نعمل على إصلاح جزء من البنية التحتية التي تمّ استهدافها، ولكن من الواضح أن العالم بأسره لا يريد أن يرى ما يحدث»، وتابع وهو يوجه رسالةَ لومٍ للمجتمع الدولي:» يبدو أنهم ينتظرون رؤية الجثث وهي تحت أنقاض مستشفى كمال عدوان، وهذه هي الحقيقة القاسية».

مجازر وجثث متفحمة

وفي السياق تواصلت الهجمات الدامية ضد مدينة غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة «الترك» قرب موقف جباليا، في حي الدرج وسط المدينة إلى 10 شهداء، حيث تفحّمت عدة جثث جراء القصف العنيف.

وسقط ثمانية شهداء بينهم ثلاثة أطفال، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة «الطباطيبي» في حي الدرج شرقي مدينة غزة، وأدت الغارة إلى اشتعال النيران في المكان، بينما ذكرت مصادر محلية أن عدداً آخر من الشهداء والجرحى سقطوا جراء استهداف الاحتلال تجمعاً للمواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما وقعت عدة إصابات بعدما ألقت طائرات مسيّرة قنابل على منطقتي الشيخ رضوان والمخابرات شمالي المدينة.

وقامت زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار اتجاه ساحل المدينة، فيما تعرض حي الزيتون لعدة غارات جوية، استهدفت منطقة السكة، ومناطق الحدودية الشرقية.

وفي الموازاة، شنت قوات الاحتلال هجمات أخرى على مناطق وسط القطاع، وسقط شهيد وعدد المصابين، عندما ألقت طائرة من نوع «كواد كابتر» قنابل على مدخل حي الحساينة غربي النصيرات.

كذلك قامت الآليات العسكرية المتوغلة في محيط «محور نتساريم» من الجهة الجنوبية، بإطلاق النار والقذائف المدفعية على أحياء الدعوة والمفتي شمال النصيرات، وتعرضت كذلك الحدود الشرقية لمخيمي البريج والمغازي لقصف مماثل، من الآليات المتوغلة في محيط الشريط الحدودي. وجدّدت قوات الاحتلال قصفها المدفعي لحدود بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وشُوهدت أعمدت الدخان تتصاعد من تلك المناطق، كما تعرضت حدود بلدة القرارة لقصف مماثل.

محاصرة النازحين

أما في مدينة رفح، حيث يتواصل الهجوم البري الإسرائيلي العنيف، فقد تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من منطقة الأكواخ على شاطئ بحر رفح، كذلك جرى نقل جثمان شهيد آخر إلى المستشفى الأوروبي بعد انتشاله من شمال المدينة.

وترافق ذلك مع شن الطيران الحربي عدّة غارات على مناطق التوغل البري شرق المدينة، وقامت المروحيات أيضاً بإطلاق النار بكثافة من رشاشات ثقيلة، وسقط عدد من المصابين جراء إطلاق نارٍ مكثّف من قبل دبابات إسرائيلية، حيث وسّعت قوات الاحتلال من نطاق التوغل البري في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي المدينة.

وقال شهود من المكان إن تلك الآليات دخلت بشكل مفاجئ إلى المنطقة التي تأوي نحو 15 ألف عائلة، وقامت بإطلاق النار في عدة اتجاهات بعد أن حاصرتهم في مناطق النزوح المقامة من الخيام، ووجهت العائلات النازحة التي تحاصرها قوات الاحتلال، مناشدةً للصليب الأحمر والجهات المختصة، وطالبت بإجلائها الفوري. وذكر الشهود أن أصوات انفجارات عالية سمعت من تلك المناطق، فيما شوهدت أعمدة سحب دخانية تتصاعد جراء قيام جيش الاحتلال بعمليات نسف للمنازل.

والجدير ذكره أن الكثير من سكان المدينة التي أعلن الاحتلال أن جميع مناطقها تعتبر مناطق عمليات عسكرية، نزحوا إلى منطقة مواصي المدينة، بعد أن تركوا منازلهم، فيما قام آخرون بالنزوح إلى مناطق وسط القطاع وإلى المناطق الغربية لمدينة خان يونس.

ويعاني هؤلاء كثيراً جراء صعوبة الأوضاع المعيشية، فهم يقيمون في خيام نزوح لا تقيهم من برد الشتاء، كما يعانون كثيراً في الحصول على المواد التموينية.

«القسام» تقتل 3 جنود إسرائيليين

بالمقابل أعلنت «كتائب القسام»- الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقتل 3 جنود إسرائيليين واستهداف ناقلةَ جندٍ في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة تشنها تل أبيب منذ أكثر من 14 شهراً.

وقالت الكتائب في بيان، إن مقاتليها «تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة غرب معسكر جباليا، وأجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر، وشوهدت الطائرات المروحية (الإسرائيلية) تخلي القتلى والمصابين».

وفي بيان آخر ذكرت كتائب «القسام، أنها دمرت «ناقلة جند صهيونية (إسرائيلية) بعبوة شواظ وسط مخيم جباليا».

وفي بيان منفصل، قالت كتائب «القسام»، إن مقاتليها «تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً، وإيقاعهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا».

وبشكل يومي، تعلن «كتائب القسام» استهدافها جنوداً إسرائيليين وآليات عسكرية متوغلة في القطاع، وتوثّق جانباً من تلك العمليات بالصوت والصورة، فيما تتكتم تل أبيب، وفق مراقبين، على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها داخل القطاع الذي بدأت باجتياحه في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورغم مرور أكثر من 14 شهراً على الإبادة الإسرائيلية، لم تتمكن تل أبيب من القضاء على «كتائب القسام»، رغم أنها حددت ذلك هدفاً رئيسياً لحربها على القطاع.