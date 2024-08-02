غارات جوية إسرائيلية على بلدات سورية قرب حدود لبنان

بيروت: شنت طائرات حربية إسرائيلية، الجمعة، غارات على عدة بلدات في سوريا محاذية للحدود اللبنانية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الغارات استهدفت بلدات القصر وزيتا ومطربا وحوش السيد علي، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وفي بلدة حوش السيد علي، استهدفت الغارة الإسرائيلية شاحنة محملة بمواد غذائية، دون وقوع إصابات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)