ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على سوريا إلى 42 قتيلا بينهم عناصر من حزب الله- (فيديو)

دمشق: سقط 42 قتيلا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا، في حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: “مقتل 42: 36 من قوات النظام و6 من حزب الله اللبناني، جراء الضربات الإسرائيلية التي طالت مستودعاً للصواريخ للحزب ويقع بالقرب منه مركز للتدريب” في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي.

وأكد المرصد أن “هذه الحصيلة من القتلى من قوات النظام هي الأعلى” في غارة إسرائيلية في سوريا منذ كثّفت إسرائيل استهدافها لمواقع في سوريات منذ بدأت الحرب على غزة.

وأشار المرصد إلى أن القصف الجوي الإسرائيلي استهدف كذلك في مدينة السفيرة الواقعة جنوبي شرق مدينة حلب “معامل الدفاع التي كانت تابعة لوزارة دفاع النظام السوري قبل أن تسيطر عليها مجموعات إيرانية”.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمّه بأنّ غارة جوية إسرائيلية استهدفت “عدداً من النقاط في ريف حلب” مما تسبّب بسقوط قتلى وجرحى من “مدنيين وعسكريين” لم تحدّد عددهم، فيما رفض الجيش الإسرائيلي كعادته الإدلاء بأي تعليق.

وقال جيش النظام السوري في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي تزامن مع “اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”.

(وكالات)