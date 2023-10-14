غارات جوية إسرائيلية على مطار مدينة حلب السورية

لندن- “القدس العربي”: تعرّض مطار مدينة حلب في سوريا لغارات جوية، السبت، وفق ما أفاد المرصد السوري، بعد أيام على غارات مشابهة استهدفت مطاري حلب ودمشق.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “غارات جوية إسرائيلية قادمة من اتجاه البحر ضربت مطار حلب”.

وأكدت وسائل إعلام النظام السوري أن العدوان الإسرائيلي استهدف مطار حلب.

ووفقاً لما أفاد به مصدر في المطار، خرج مطار حلب الدولي من الخدمة مجدداً، إثر “تعرّض المهبط الرئيسي للمطار لقصف بصاروخين، ما أخرجه عن الخدمة بعد حوالي 30 ساعة على إعادته للعمل، بعد تعرضه يوم الخميس لقصف صاروخي إسرائيلي”.

وأكد المصدر أنه لم تقع أي أضرار بشرية، واقتصرت فقط على أضرار بالمهبط، وبدأت الفرق الفنية العمل على تقييم الأضرار للعمل على صيانتها.

(وكالات)