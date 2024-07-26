غارات دامية في غزة… والمقاومة تستهدف عسقلان بالصواريخ

غزة ـ «القدس العربي»: شهدت مناطق عدة في غزة هجمات إسرائيلية عنيفة، أسفرت عن سقوط شهداء، فيما واصلت المقاومة عملياتها، حيث استهدفت مستوطنات في عسقلان.

واستشهد خمسة مواطنين في غارات جوية استهدفت منزلين في حي الصحابة شرق مدينة غزة، وأوقعت الغارات عددا من الإصابات المختلفة في صفوف المواطنين.

كما تعرضت للقصف شقة سكنية في حي الدرج في مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وليل الخميس، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين أربعة شهداء وعددا من الإصابات، بعد استهداف منزل لعائلة “النمر” في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وفي وسط غزة، استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي على العديد من المناطق التي تعج بأعداد كبيرة من النازحين.

وأُجبر القصف الكثير من العوائل التي تقطن على مقربة الحدود الشرقية، على النزوح إلى مناطق الوسط والغرب في المنطقة. وشوهدت عائلات تنزح من المناطق الشرقية لمخيم البريج وتوجهت إلى مخيم النصيرات المجاور. وسارت هذه العوائل بين الأنقاض وفي شوارع مدمرة وهي تحمل أطفالها وأمتعتها متجهة إلى أماكن النزوح، فيما استقلت عائلات شاحنات وعربات في رحلة النزوح. في الموازاة، واصلت فصائل المقاومة تنفيذ هجمات مسلحة ضد الاحتلال.

وأعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن استهداف جرافة صهيونية من نوع” دي 9″ بقذيفة “الياسين 105″، وقالت إنه تمت مشاهدة هبوط الطيران المروحي لإخلاء طاقمها في حي السلام في رفح.

كما أعلنت عن تدمير دبابتين لجيش الاحتلال من نوع “ميركفاه 4” حولهما عدد من الجنود بعبوتي “شواظ” في حي تل الهوى.

كما بينت أن مقاتليها “أطلقوا صاروخ سام 7 باتجاه طائرة مروحية في سماء حي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

كذلك أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” أنها قصفت عسقلان ومستوطنات في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأفادت القناة 13 العبرية باندلاع حريق على شاطئ عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة.

“سرايا القدس” أكدت أيضا أن مقاتليها “اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل مدرسة في مدينة غزة وحققوا في صفوفها إصابات مباشرة”.

مسؤول أممي: نساء في غزة تراودهن فكرة الانتحار

نقل مهند هادي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط عبر الفيديو من القدس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في القطاع بعض الشهادات من غزة.

وجاء في إحدى الشهادات “في ملجئي أسمع استغاثة النساء طوال الليل” و”نستيقظ كل يوم فقط لتأمين المأكل والمشرب” و”لقد أمضيت أربعة أشهر من دون أن أستحم” و”علينا قص شعرنا بسبب القمل وعدم توافر الشامبو”.

وأضاف المسؤول الأممي “هذه عينة مما روته لي نساء عندما التقيتهن في دير البلح (وسط قطاع غزة) في التاسع من تموز/يوليو”.

وأضاف “تراود العديد من النساء أفكار للأقدام على الانتحار. ومعاناتهن الكبرى خصوصا كأمهات هي عدم قدرتهن على حماية أطفالهن”.

وتابع “أصيب آلاف من هؤلاء الأطفال بجروح فظيعة مثل الحروق من الدرجة الثالثة وبتر أطراف وصدمات نفسية عميقة.وأولئك الذين لا ينجون “غالبا ما يموتون ببطء ومع آلام مبرحة”.