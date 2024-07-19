غارات على غزة تخلّف عشرات الشهداء… أعنفها على النصيرات

غزة ـ«القدس العربي» : شنّ طيران الاحتلال غارات على مناطق عدة في غزة، أمس الجمعة، كان أعنفها في النصيرات حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد سبعة مواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب الكثيرون بجراح مختلفة في قصف منزل لعائلة صيدم في وسط مخيم النصيرات.

كما سقط عدد من الشهداء وجرحى باستهداف لمنزل عائلة ياسين في محيط مدرسة خالد بن الوليد شرقي المخيم.

وأيضا سقط ثمانية شهداء والكثير من الإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو شكيان في حي “سي”.

ونقلت وكالة “وفا” عن مسعفين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولهم إنهم انتشلوا 4 شهداء نتيجة قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الطويل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشهيدين عقب استهداف الاحتلال لمجموعة مواطنين على شارع الرشيد الطريق الساحلي غرب المخيم، حيث جرى نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في المخيم.

وسقطت عدة إصابات جراء استهداف منزل لعائلة أبو ريالة في مخيم النصيرات.

كما استشهد ستة مواطنين من عائلة أبو حسنة جراء قصف منزل في مخيم البريج.

وهذه هي المجزرة الثانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق العائلة، حيث كانت طائرات الاحتلال قد قصفت في آذار/ مارس الماضي منزلا للعائلة نفسها غرب مخيم النصيرات مما أسفر عن استشهاد 15 من أفرادها.

وأعلنت قوات الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، عن استشهاد إياد عبد الرحيم أبو حسنة قائد لواء الوسطى وعضو المجلس العسكري في غارة إسرائيلية.

أزمة السيولة تتفاقم في غزة

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، مع اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، أغلقت البنوك الفلسطينية جميع فروعها في القطاع، وتوقفت جميع عمليات السحب والإيداع، ومنذ ذلك الوقت لم يدخل إلى غز أيّ أوراق نقدية من إسرائيل.

وزاد الطلب على الأوراق النقدية، واختفت تدريجياً من أسواق التداول، لعدة أسباب، بينها توجه آلاف العائلات للسفر حيث تصل تكلفة الفرد الواحد (5 آلاف دولار أمريكي)، وزيادة الطلب على الاحتياجات الأساسية للأسر التي نزحت ولم تأخذ معها شيئاً من أغراضها، والتضخم غير المعقول في أسعار السِلع والبضائع التي ما زالت موجودة بالأسواق بشكل نادر وشحيح وتقلّص القيمة النقدية للنقود.

وفي الشهر الرابع للعدوان، دمر جنود الاحتلال ماكينات الصرافة الآلية وسرقوها، وسرقوا مخزون التجار والأغنياء من النقود، كما سرقوا خزائن البنوك في شمال غزة، وقاموا بتدمير عدة فروع للبنوك في مختلف محافظات القطاع، خصوصا فروع البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج التابعة لحركة “حماس”.

ترامب يهدد” حماس” بسبب الرهائن الإسرائيليين

هدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب حركة “حماس” بدفع الثمن في حال عدم إعادة المحتجزين الأمريكيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه سيوقف الحرب في غزة حال فوزه في الانتخابات.

وقال ، الخميس، أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي في ولاية ويسكونسن: “نريد عودة الرهائن، ومن الأفضل أن يعودوا قبل أن أتولى منصبي، وإلا ستدفعون ثمنا باهظا للغاية” .

وأكد أنه سينهي الحرب في قطاع غزة، ووعد باستعادة “الرهائن الأمريكيين” قبل تنصيبه إذا فاز بالسباق إلى البيت الأبيض.