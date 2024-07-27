غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

بيروت: أغار الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم السبت على عدد من البلدات في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام ، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة كفركلا في جنوب لبنان، وخرق جدار الصوت في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وقرى وبلدات قضاء مرجعيون ومنطقة جزين في جنوب لبنان ، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات كفركلا وأطراف ميس الجبل والعديسة في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة، بحسب ما أعلنت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

وكان حزب الله أعلن في بيانين منفصلين استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، ونقطة “الجرداح” الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان “حزب الله” مساندة غزة.

(وكالات)