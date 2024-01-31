غارات معادية على قرى جنوبية وحزب الله يستهدف الجليل وتجمعاً للعدو ويستعد لاحتمالات الحرب

بيروت- “القدس العربي”:

“المقاومة استعدت لكل احتمالات الحرب والتصعيد كمّاً ونوعاً” هذا ما تؤكد عليه قيادات حزب الله اللبناني بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على جانبي الحدود في الجنوب.

وقد استفاقت أطراف الناقورة على قصف إسرائيلي معاد طال طيرحرفا والضهيرة، وعلما الشعب ووادي حسن مجدل زون والجبين ويارين. وتعرضت كفركلا لقصف بالقذائف الفوسفورية طال أيضاً أطراف الخيام وعيترون.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا ورشاف والطيري في قضاء بنت جبيل ملقية صاروخين جو أرض أحدث انفجارهما دوياً تردد صداه في أرجاء منطقتي صور وبنت جبيل وارتفعت سحب الدخان، فيما نفّذت مسيّرة غارة على بلدة يارون.

وكانت صافرات الإنذار دوت صباحاً في بلدات في الجليل الأعلى تحسّباً لتسلل مسيّرة من جنوب لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة. وأعلن حزب الله أنه استهدف “تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة”.

‏واعترف جيش الاحتلال بسقوط قذائف من لبنان على مناطق مفتوحة قرب المنارة وكفار يوفال في الجليل الأعلى من دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، أدى العدوان الإسرائيلي على بلدة الضهيرة إلى أضرار جسيمة في شبكة الكهرباء التي باتت بمعظمها على الأرض. ودعا الأهالي شركة كهرباء لبنان إلى إجراء صيانة للأضرار الناتجة عن القصف الإسرائيلي.

في المواقف، رد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على التهديدات الإسرائيلية، فقال “العدو الذي يهدد لبنان، عليه أن يعلم أن المقاومة قد استعدت لكل احتمالات الحرب والتصعيد كماً ونوعاً، ونحن حاضرون في الميدان، ورجال الله هم أسود الميدان، وأبطال الحرب وصناع انتصاراتها، والمقاومة صعّدت من عملياتها النوعية كرد ميداني قوي على التصعيد الإسرائيلي”.

وأكد الشيخ قاووق “أن المقاومة في لبنان مستمرة في عملياتها طالما العدوان مستمر على غزة، والمقاومون متفقون على موقف واحد، وهو مواجهة العدوان حتى وقف العدوان على غزة، ورغم كل الضغوط العسكرية والإعلامية والسياسية، فإن هذا الموقف ثابت، ولن نبدل تبديلاً”، معتبراً “أن العدو الإسرائيلي يهدد ويريد أن يحقق المكاسب من موقع الهزيمة، علماً أن الذي يشجعه على التهديد، هو الموقف العربي الرسمي، فبعض الدول العربية لا زالت تمد يد المساعدة للعدو، وهناك دول عربية مطبعة لم تقطع علاقاتها معه بعد، ولا تزال أعلام الكيان الإسرائيلي ترفرف إلى اليوم فوق عواصمها”.

ورأى “أن المطلوب محاكمة أمريكا أولاً، لأنها الشريك الأساسي وصاحبة القرار في إطالة أمد الحرب”.

من جهته، أكد الوزير السابق محمد فنيش “أن التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان لن توثّر في تصميمنا، ولن ترهبنا، وعلى قادة العدو أن يعيدوا ويفكروا ملياً، وأن يدركوا ما ينتظرهم، لا سيما وأن المقاومة لم ولن تغفل يوماً عن خطورة العدو، وقد أعدت العدة له وهي جاهزة للدفاع عن لبنان، والعدو قد صرّح وأدلى بمعلومات عن قدرات المقاومة، وبالتالي أي حسابات خاطئة، لن ترتد على هؤلاء الصهاينة إلا بالندم والخسارة وتهديد لأمنهم ووجودهم”.

ولفت الشيخ قاووق إلى “أن البعض في لبنان يروّج ويلفق تحليلات واستنتاجات ومعلومات عن أن هناك تفاوضاً ومساومة ومسعى لمقايضة على ملفات داخلية لأجل إيقاف المقاومة عن الاستمرار في تأدية واجبها في ملاحقة العدو، ولكن كل من ذُكر هو زيف وافتراء واختلاق ولا أساس له من الصحة”، مشيراً إلى “أن المقاومة في لبنان ليست جزءاً من الألاعيب السياسية الداخلية، وهي لم ترتضِ لنفسها يوماً أن تُدخل قوتها في الحسابات الداخلية أبداً، ولا نقبل لا مساومة ولا إغراء، ومنذ أن حررنا الأرض عام 2000، رفضنا كل الإغراءات، ولم نقبل يوماً أن يكون هناك بديل عن المقاومة، لا منصب حكومي ولا نيابي ولا إداري، فهذه مقاومة لمصلحة الوطن وللدفاع عن مصيره ومستقبله وأمنه، ولدرء المخاطر عنه وعن المؤيدين لها وحتى عن المعارضين لها سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوا، وبالتالي، على هؤلاء البعض أن يكفوا عن مثل هذه المحاولات، التي بعضها ينُم عن جهل، وبعضها متعمد من أجل تشويه دور وصورة المقاومة، ولكن في النهاية سينكشف ويسقط هذا الزيف، والمقاومة في فعلها واستمرارها تثبت مصداقيتها وحقيقتها”.

على خط متصل بالأمن، بات التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون نافذاً بشكل حكمي بعدما لم يتوصل المجلس الدستوري إلى قرار بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع أي بقي كل شيء على ما هو كما أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب الذي شرح آلية عمل المجلس قائلاً “إبطال الطعن يكون كلياً او جزئياً أو رده، ونحتاج أكثرية سبعة من ثمانية، وكان النصاب مكتملاً في كل الجلسات المفتوحة خلال الاسبوعين الماضيين، وفي جلسة اليوم لم نستطع تأمين سبعة من عشرة اعضاء، وكانت الآراء مختلفة ومنقسمة لهذا اصدرنا محضراً بما جرى ولم نستطع الوصول إلى قرار ويعتبر القانون ساري المفعول”.

التمديد لقائد الجيش بات نافذاً بعد عدم توصل المجلس الدستوري إلى قرار بقبول طعن التيار

ورداً على سؤال هل يجوز التشريع لشخصين أو ثلاثة فقط؟ أجاب مشلب: “هذا كان موضوع خلاف المجلس والمجلس لا يحرج مع أحد، غالبية الأعضاء قناعتهم أنه في ظل الظروف الاستثنائية رأوا أن مثل هذا التشريع مبرر”.

واللافت أن الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر لم تتطرق بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل إلى عدم وصول المجلس الدستوري إلى قرار، بل أكدت في بيان أنه “مع ازدياد مخاطر توسع الحرب في المنطقة واستمرار انسداد الأفق الرئاسي في لبنان، ارتفع منسوب الأزمات الضاغطة على حياة اللبنانيين، ومن هنا يناشد التيار الكتل النيابية والسياسية لتبدأ حوارات فعلية وعملانية تفضي في أسرع وقت إلى انتخاب رئيس للجمهورية بإرادة اللبنانيين يحمل في شخصه المواصفات المطلوبة لهذه المرحلة. إذ أن استمرار الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية في الحكومة وفي المجلس النيابي جريمة بحق الدولة التي تتفكك مؤسساتها أمام أعين العالم مما يدفع باللبنانيين إلى اليأس والهجرة ويسمح للعبة الدولية الخبيثة بالتعامل مع لبنان كساحة لتصفية الصراعات وحل مشاكل الآخرين”.

وأضاف البيان “من الواضح أن حكومة الكيان الإسرائيلي لا تريد وقفاً لإطلاق النار في غزة لا بل تهدد بمزيد من الحروب، وهذا بحد ذاته سبب كافٍ ليكون لبنان مستعداً لمواجهة أي احتمال ليس فقط بالاعتماد على المقاومة، بل بإعادة تكوين سلطة منسجمة ومتوازنة تملك برنامجاً إنقاذياً وإصلاحياً على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية تحصن لبنان وشعبه في هذه المرحلة الخطيرة”.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استهجن ما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه سفراء اللجنة الخماسية من تجديد الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية.

جعجع يستهجن ما نُقل عن بري أمام اللجنة الخماسية: الحوار دعوة لتبني ترشيح فرنجية

وقال جعجع في بيان “إذا صح ما نشرته الصحف عن لسان الرئيس نبيه بري بأنه مستعد لعقد جلسة انتخابات رئاسية، ولكن يسبقها دعوة إلى الحوار للاتفاق على اسم الرئيس ليعمل البرلمان على انتخابه، فإذا صح ذلك يعني عود على بدء، ويكون قرار الممانعة ما زال على حاله لجهة تعطيل الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف “معلوم أن قنوات الحوار مفتوحة وعاملة بين الكتل النيابية كلها، وقد حصل تبادل أسماء منذ ما قبل سريان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ولكن كل هذه المحاولات اصطدمت بتبني محور الممانعة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وإصراره على هذا الترشيح، رغم عدم قدرته على انتخابه، واستخدامه التعطيل كوسيلة لاستمرار الشغور، وما زال هذا الفريق متوقفاً تحديداً عند هذه النقطة”.

وختم جعجع “الحوار بين الكتل النيابية لم ينقطع يومًا، ولكن للأسف، لم يسفر عن أي نتيجة، على خلفية تمسُّك محور الممانعة برئيس تيار المردة، أو لا أحد.. من هذا المنطلق؛ الدعوة إلى الحوار هي كناية عن دعوة لتبني ترشيح الوزير فرنجية، فيما الحل الوحيد لملء سدة الرئاسة يكمن في دعوة الرئيس بري في أسرع وقت ممكن إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية. وليتمسك بعدها محور الممانعة بمرشحه قدر ما يريد، ولتقم بقية الكتل النيابية برتشيح مَن تريد، ومَن يربح من خلال هذه الطريقة، سنهنئه جميعًا وسنتعاطى معه على أنه رئيس الجمهورية الجديد”.