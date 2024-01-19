غارات وقصف إسرائيلي على عدد من المناطق جنوب لبنان

بيروت: نفّذ الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي غارات، اليوم الجمعة، على عدد من المناطق جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبية عدة.

وشن الطيران المسير الإسرائيلي، صباح اليوم، 6 غارات بالصواريخ على المنطقة الواقعة بين بلدات “الطيري” و”كونين” و”بيت ياحون” في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، على “جبل بلاط” بالقرب من بلدة “رامية” جنوب لبنان، وأطلق 4 صواريخ جو -أرض.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم بلدة “كفركلا” بقذيفتين. كما قصفت بقذيفتين “وادي ابو غبرة “عند الأطراف الجنوبية لبلدة “كفرصير” في قضاء النبطية جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(د ب أ)