غارة أمريكية بريطانية على صعدة

صنعاء- «القدس العربي»: أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شنتا غارة جوية على محافظة صعدة شمال البلاد. وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة في شريطها العاجل: “طيران العدو الأمريكي البريطاني يشن غارة على منطقة القطينات بمديرية باقم (التابعة لصعدة)”.

ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن نتائج الهجوم، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني حتى الساعة 13:10 (ت.غ). وتعتبر محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

وفي الأثناء، قالت الجماعة إن “هناك تحول استراتيجي في تكتيكات المعركة العسكرية اثبتته اليمن، فالأسلحة الثقيلة والنووية وحاملات الطائرات لم تعد مجدية” كما جاء في تصريح لنائب رئيس الوزراء في حكومة الجماعة، جلال الرويشان، اليوم الأربعاء، لقناة المسيرة التابعة للجماعة.

وأضاف: “أمريكا وبريطانيا أدركتا مؤخرًا أن الأحزمة البحرية من العملاء لم تعد مجدية في ظل تحول استراتيجي أتقنته صنعاء نصرة لغزة”.

وقال إن “أمريكا وبريطانيا اعتمدتا استراتيجية تضمن نجاح أدواتهم في منع وصول صنعاء إلى البحار، لكن صنعاء فاجأتهم ووصلت إلى المحيط الهندي.”

وأضاف أن “انعدام القيمة العسكرية للعملاء من المخاء إلى عدن إلى حضرموت سيجعلنا نرى قريبا التخلي عنهم، وهم لم يكونوا يوما محل ثقة” على حد تعبيره.