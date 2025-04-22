سياسة | عربي

غارة إسرائيلية تستهدف أحد أعضاء “الجماعة الإسلامية” في لبنان- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

بكّرت إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان اليوم الثلاثاء، فاستهدفت غارة إسرائيلية سيارة في قرية بعورته قرب بلدة الدامور الساحلية ما أدى إلى سقوط شهيد.

وفي وقت لاحق، أفادت معلومات أولية أن المستهدف هو الشيخ حسين عزات عطوي من بلدة الهبارية قضاء حاصبيا وينتمي إلى “قوات الفجر” التابعة للجماعة الإسلامية، وسبق أن نجا من محاولة اغتيال في كانون الثاني/ يناير 2024 على طريق بلدة كوكبا.

وعطوي أستاذ متفرغ في كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية، وأستاذ متعاقد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية، وسبق أن اتُهم في 11 تموز/ يوليو 2014 أمام المحكمة العسكرية بالمشاركة في نقل وحيازة وإطلاق صواريخ على فلسطين المحتلة.

وهذه من المرات النادرة التي تشمل الغارات ساحل منطقة عاليه بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خصوصاً أنه ليس فيها حضور لـ”حزب الله” سوى في بلدة القماطية وجوارها.

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