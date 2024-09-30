استشهاد 3 من قادة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في غارة إسرائيلية على بيروت- (فيديو)

بيروت: استشهد 3 من قادة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في غارة إسرائيلية عنيفة، الإثنين، على مبنى سكني في بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني، في أول استهداف لقلب العاصمة اللبنانية منذ 6 أكتوبر الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها قنوات تلفزيونية شقة مهدمة جزئيا بسبب الغارة على مبنى في حي الكولا ذي الغالبية السنية والواقع قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار بيروت.

وأفاد مراسلون عن تحليق طائرات مسيرة فوق العاصمة اللبنانية طوال الأحد.

وهذه هي المرة الأولى التي يشن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما داخل العاصمة اللبنانية منذ بدء حزب الله بهجماته ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات في 8 تشرين الأول/أكتوبر دعما لغزة، إذ كانت الغارات في الأيام الأخيرة تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان 3 من قادتها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولا.

ولفت البيان إلى أن العناصر الثلاثة هم القائد محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمني، والقائد عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان علاوة على عبد الرحمن عبد العال.

وذكر البيان أن الثلاثة “ارتقوا شهداء على طريق تحرير فلسطين فجر اليوم الإثنين. إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها طائرات الاحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت”.

وتعهدت الجبهة الشعبية بمواصلة “درب الكفاح والمقاومة حتى التخلص من الاحتلال مهما طال الزمن”.

وتأتي الغارة بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لليوم السابع على التوالي.

وأعلن جيش الاحتلال أن طائراته الحربية شنت غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة البقاع اللبنانية قبل فجر الاثنين.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي نشر على تليغرام إن “طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت عشرات الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله في منطقة البقاع اللبنانية”، مشيرا إلى أن من بين الأهداف “عشرات منصات الإطلاق والمباني التي تم تخزين أسلحة فيها”.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على معاقل حزب الله في لبنان الأحد عن سقوط 105 شهداء، وفق وزارة الصحة اللبنانية، بعد يومين من اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

الاحتلال يقصف شقة سكنية بمنطقة الكولا وسط العاصمة بيروت pic.twitter.com/I9YP32cUFc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 29, 2024

(وكالات)