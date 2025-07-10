غارة إسرائيلية تستهدف مقهي في جنوب لبنان ليلا- (تدوينة)

بيروت: شنت مسيرة إسرائيلية غارة على مقهى ليلا في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، “أغارت مسيرة معادية بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، على دفعتين على مقهى ومحل لأشغال الالمنيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية”.

وأشارت إلى أن “الغارتين تسببتا في إلحاق أضرار مادية بالمكان، ولم يفد عن وقوع إصابات”، لافتة إلى أن “المكان المستهدف، سبق استهدافه بعدوان مماثل قبل فترة”.

بالصورة | القصف الإسرائيلي على بلدة #يحمر_الشقيف استهدف قهوة ومحل ألومنيوم والمعلومات الأولية تشير إلى أنه لا يوجد إصابات pic.twitter.com/879OrIUqks — قناة المنار (@TVManar1) July 9, 2025

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

( د ب أ)