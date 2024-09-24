غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الجية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت

بيروت: شن الطيران الحربي الاسرائيلي، ليل الثلاثاء الأربعاء، غارة على منطقة الجية الساحلية جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد مراسل “الأناضول” بأن الغارة استهدفت ورشة لتصليح السيارات قرب طريق سريع بمنطقة الجية يربط بين بيروت ومدينة صيدا (جنوب).

وأوضح أن الهدف كان على ما يبدو سيارة دخلت إلى الورشة، دون معرفة هوية صاحبها على الفور.

ولم ترد على الفور أنباء بشأن وقوع إصابات جراء الغارة من عدمه.

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل الجية التي تبعد بنحو 25 كم جنوب بيروت، منذ بداية تبادل إطلاق النار مع حزب الله وفصائل أخرى في لبنان قبل قرابة العام.

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو “الأعنف والأوسع والأكثر كثافة” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومنذ “حرب تموز” عام 2006؛ مما أسفر عن 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق “حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)