غارة إسرائيلية على البيسارية.. وأورتاغوس: “حزب الله” هُزم ويجب ألا يكون جزءاً من الحكومة

7 - فبراير - 2025

رجل يتفقد الأضرار التي لحقت بقرية الطيبة في جنوب لبنان في 4 فبراير 2025. ا ف ب

سعد الياس
بيروت- “القدس العربي”: على وقع زيارة نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت، ودعوتها لئلا يكون “حزب الله” طرفاً في الحكومة اللبنانية. نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم، غارة استهدفت بلدة تبنا في البيسارية، تزامناً مع أعمال تفجير على مرحلتين في بلدة كفركلا.

إلى ذلك، وقع انفجار ذخائر في منزل في طيرحرفا، وأفادت قناة LBCI أن المستهدف في الانفجار داخل منزل طيرحرفا يدعى عباس حيدر، ولديه مسؤولية في “حزب الله”، وعدد الضحايا 4، وهم من عائلة واحدة.

وجاءت هذه المستجدات الميدانية عقب غارات ليلية للطيران الإسرائيلي على منطقة البقاع الشمالي طالت جنتا والنبي شيت ومرتفعات الخريبة وعلى الجنوب على الوادي بين كفروة وعزة في منطقة النبطية.

أما الموفدة الأمريكية التي زارت قصر بعبدا والتقت رئيس الجمهورية جوزف عون فاعتبرت “أن حزب الله انهزم عسكرياً على يد حليفتنا إسرائيل، وانتهى عهد ترهيبه في لبنان والعالم، ويجب ألا يكون جزءاً من الحكومة، وندعو إلى نزع سلاحه”.

وقالت: “سنتأكد من أن إيران لن تصل إلى السلاح النووي، ولن تتسبب في عدم الاستقرار في لبنان والمنطقة”.

ومن بعبدا انتقلت أورتاغوس إلى الجنوب للقيام بجولة على أن تترأس اجتماعًا للجنة المراقبة الدولية المكلفة متابعة اتفاق وقف إطلاق النار.

  1. يقول الغريب:
    فبراير 7, 2025 الساعة 11:41 ص

    اتفاق وقف إطلاق النار بين من ؟ العالم يتقدم نحو كوارث عظمي وسيكون سببها الشرق الأوسط وآسيا!

  2. يقول مراقب صريح صريخ:
    فبراير 7, 2025 الساعة 1:26 م

    يتعين على المبعوثة الامريكيه ان تدرس في المدارس العربيه، ليس هناك في مساقات المدارس العربيه. الفكرية. والسياسية. والعسكريه شيء اسمه هزيمه، مناهجها عنزه ولو طارت؟ كلها انتصارات شاءت المبعوثة او لا؟ مش عاجبها تشرب ميةالبحر الميت

