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غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله- (فيديو)

منذ 30 دقيقة

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بيروت: استهدفت غارة اسرائيلية، مساء الثلاثاء، مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بعد ثلاثة أيام من توعّد إسرائيل بالرد على هجوم دام في الجولان المحتل نسبته الى الحزب.

وقالت مصادر إن القصف استهدف مبنى في محيط مجلس الشورى التابع لحزب الله في حارة حريك، فيما أفاد شهود عيان بسماع دوي قوي تردد صداه في المنطقة، تبعه انبعاث سحابة دخان كثيفة.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن الضربة استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ولا يعرف مصيره.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية نفذت بطائرة من دون طيار أطلقت 3 صواريخ، وأنها أدت إلى انهيار طابقين من المبنى المستهدف.

وأكد الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة، التي قال إنها استهدفت قياديا في حزب الله مسؤولا عن القصف الصاروخي، الأسبوع الماضي، على الجولان المحتل.

وجاء في بيان له “نفّذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربة محددة الهدف في بيروت على القيادي المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين”.

وتعيش العاصمة اللبنانية حالة من التوتر منذ أيام ترقبا لرد إسرائيلي متوقع على هجوم استهدف هضبة الجولان المحتلة.

وحملت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفاه الحزب.

(وكالات)

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