غارة إسرائيلية على سوق النبطية في جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت- لبنان: أفاد الإعلام اللبناني الرسمي السبت أنّ غارة إسرائيلية استهدفت سوقا في النبطية، المدينة الكبيرة في جنوب لبنان والواقعة على بعد نحو 12 كلم من الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي اليومي على مناطق عدة في لبنان منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام “نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الثامنة والربع من مساء اليوم غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية”، بدون أن تشير حتى الآن إلى وقوع ضحايا.

العدوان الإسرائيلي يواصل استهدافه المواقع التاريخية والأثرية في النبطية، تدمير قلب السوق الأثري، مبانٍ عمرها أكبر من عمر الكيان، محال وأرزاق الناس، يدمرون لغرض الأذى ويحاولون ضرب ذاكرتنا، لكن النبطية ستعود، وسنعود لاعمارها ك، الله يعوّض على أصحاب المحال #Lebanon pic.twitter.com/NIbV8yIaxA — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) October 12, 2024

غارة على سوق النبطية جنوب لبنان 🇱🇧 اللهم انتقم شر انتقام من الصهاينة الملاعين. pic.twitter.com/YJtTaLBHOC — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) October 12, 2024

غارات اسرائيلية عنيفة استهدفت سوق النبطية pic.twitter.com/51Tk5FXusw — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 12, 2024

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر آثار الهجوم، بما في ذلك حريقا كبيرا اندلع في منطقة تجارية مدمرة وعمال إنقاذ بجانب الأنقاض.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم، بيد أن وسائل الإعلام اللبنانية المحلية أفادت بوقوع أضرار جسيمة، جراء تدمير أربعة مبان على الأقل.

ولم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية محتملة.

(وكالات)