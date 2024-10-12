سياسة | عربي

غارة إسرائيلية على سوق النبطية في جنوب لبنان- (فيديو)

12 - أكتوبر - 2024

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بيروت- لبنان: أفاد الإعلام اللبناني الرسمي السبت أنّ غارة إسرائيلية استهدفت سوقا في النبطية، المدينة الكبيرة في جنوب لبنان والواقعة على بعد نحو 12 كلم من الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي اليومي على مناطق عدة في لبنان منذ ثلاثة أسابيع.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام “نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الثامنة والربع من مساء اليوم غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية”، بدون أن تشير حتى الآن إلى وقوع ضحايا.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر آثار الهجوم، بما في ذلك حريقا كبيرا اندلع في منطقة تجارية مدمرة وعمال إنقاذ بجانب الأنقاض.

 ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم، بيد أن وسائل الإعلام اللبنانية المحلية أفادت بوقوع أضرار جسيمة، جراء تدمير أربعة مبان على الأقل.

ولم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية محتملة.

(وكالات)

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