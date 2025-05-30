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غارات إسرائيلية على ريفي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا- (صور وفيديو) 

منذ ساعة واحدة

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للغارات الإسرائيلية على سوريا

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دمشق:  شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الجمعة، ثلاثة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، في أول قصف معلن منذ اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): “استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم (الجمعة) ثلاثة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس”.

وأضافت أن “الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي بيت ياشوط وبرج إسلام في اللاذقية، ومحيط مرفأ طرطوس”.

وبحسب الوكالة “أسفرت الغارات عن أضرار مادية دون ورود أنباء عن خسائر بشرية”.

بدوره ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: “أغارت طائرات حربية قبل قليل في منطقة اللاذقية في سوريا على مستودعات أسلحة”.

وادّعى جيش الاحتلال أن المستودعات “احتوت على صواريخ أرض–بحر شكّلت تهديدا لحرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية”.

وأضاف: “كما تم استهداف مستندات (منصات) لصواريخ أرض جو في منطقة اللاذقية “.

وفي 14 مايو/ أيار الجاري، التقى ترامب، الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، في أول لقاء معلن بين الزعيمين، ضمن جولة خليجية شملت قطر والإمارات والسعودية.

(الأناضول)

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