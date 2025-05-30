غارات إسرائيلية على ريفي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا- (صور وفيديو) 

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للغارات الإسرائيلية على سوريا

دمشق: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الجمعة، ثلاثة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، في أول قصف معلن منذ اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض.

قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف ثكنة عسكرية في البلاطة بالقرب من الوهيب في طرطوس و ايضاً استهدف اللواء 107 في اللاذقية pic.twitter.com/7V4NbfQcq6 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) May 30, 2025

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): “استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم (الجمعة) ثلاثة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس”.

وأضافت أن “الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي بيت ياشوط وبرج إسلام في اللاذقية، ومحيط مرفأ طرطوس”.

وبحسب الوكالة “أسفرت الغارات عن أضرار مادية دون ورود أنباء عن خسائر بشرية”.

🔴 غارات جوية عنيفة تستهدف الساحل #السوري – خسارة استراتيجية كبرى للدفاع البحري في تطور خطير، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت الليلة ثلاث قواعد عسكرية رئيسية على الساحل السوري: ▪️ موقع اللواء 107 في ريف جبلة

▪️ قاعدة عسكرية في منطقة رأس الشمرة شمال اللاذقية… pic.twitter.com/Xc1pnPAKXG — Navvar Şaban نوار شعبان قباقيبو (@NavvarSaban) May 30, 2025

بدوره ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: “أغارت طائرات حربية قبل قليل في منطقة اللاذقية في سوريا على مستودعات أسلحة”.

وادّعى جيش الاحتلال أن المستودعات “احتوت على صواريخ أرض–بحر شكّلت تهديدا لحرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية”.

وأضاف: “كما تم استهداف مستندات (منصات) لصواريخ أرض جو في منطقة اللاذقية “.

وفي 14 مايو/ أيار الجاري، التقى ترامب، الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، في أول لقاء معلن بين الزعيمين، ضمن جولة خليجية شملت قطر والإمارات والسعودية.

(الأناضول)