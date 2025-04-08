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غارة إسرائيلية على مبنى في بعلبك شرق لبنان- (فيديو)

منذ 30 دقيقة

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة مساء الثلاثاء استهدفت مبنى الجوهري في بلدة حوش تل صفية، الواقعة غرب مدينة بعلبك، وذلك بعد توجيه تحذير مسبق من الجيش الإسرائيلي قبل نحو 15 دقيقة من القصف، دعا فيه السكان إلى إخلاء المبنى.

وأفادت المعلومات بأن صاحب المبنى، وبعد تلقيه التحذير، أطلق قذيفة من نوع B7 في محاولة لإبعاد المدنيين عن الموقع المستهدف.

لاحقًا، نفّذت المقاتلات الإسرائيلية الغارة الجوية على المبنى دون أن تسفر عن إصابات بشرية. وقد توجهت فرق الدفاع المدني فورا إلى مكان القصف، حيث بدأت بتأمين المنطقة وتقييم الأضرار.

كما سُجّل قصف جوي إسرائيلي آخر استهدف منطقة العين في بعلبك.

وفي وقت لاحق، ادّعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة “إكس”، أن “طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفّذت غارة جوية في منطقة البقاع، استهدفت مستودع أسلحة تابعًا لمنظومة الدفاع الجوي لحزب الله”. وأضاف أن “وجود هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة كان يُشكّل تهديدا لإسرائيل، ويمثل خرقا صارخا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان”.

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