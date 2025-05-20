غارة توقع 9 جرحى بينهم أطفال وإسرائيل تدّعي استهداف عنصر من «حزب الله» جنوب لبنان

بيروت ـ «القدس العربي»: تحضيراً للجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في جنوب لبنان يوم السبت المقبل، توجّه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار إلى صيدا حيث ترأس اجتماع المجلس الأمن الفرعي في حضور محافظ الجنوب منصور ضو وممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية إلى جانب قضاة من لجان القيد للاطلاع على الاستعدادات الجارية لليوم الانتخابي في محافظتي الجنوب والنبطية خصوصاً أن تعقيدات لوجستية ومخاوف أمنية ترافق العملية الانتخابية في القرى المهدمة في غياب الضمانات الأمنية المفترضة.

وأوضح وزير الداخلية «أننا استفدنا من المراحل الانتخابية السابقة وحاولنا تدارك كل الثغرات والنواقص التي حصلت فيها، ونأمل في المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية أن تعيد الدولة حضورها وتأكيد سيادتها في الجنوب»، مؤكداً «أن إجراء هذا الاستحقاق فيه تجديد للعمل البلدي والاختياري وأمل بتقديم أحسن الخدمات للجنوب وأهله».

وعن التخوف من أي اعتداء إسرائيلي اثناء العملية الانتخابية يوم السبت قال: «الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على أرض الجنوب الطاهر بدءاً من القرى الحدودية وكل بلدات الجنوب وصولاً إلى نهر الأولي. ومن جهة أخرى بالطبع ما زال هناك جزء محتل من الجنوب ومازالت الاعتداءات والخروق الإسرائيلية مستمرة، لكن الدولة اللبنانية والحكومة بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية نقوم بكل الاتصالات اللازمة لوقف الخروق عموماً وتحديداً خلال فترة الانتخابات في الجنوب ومواكبة لعملية الفرز وإصدار النتائج»، آملاً في «أن تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً يوم السبت»، معتبراً أنه «في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات ولكننا مصممون على اجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا».

وزير الداخلية في صيدا تحضيراً لانتخابات الجنوب… واتصالات لتوفير الضمانات الأمنية

وعن الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في حال وقوع أي اعتداء إسرائيلي، رد الحجار «احتمال وقوع أي خرق أو اعتداء نحن دائماً نأخذه في الاعتبار، ونوجه التحية للجيش اللبناني وهو المكلف الأول بتطبيق القرار 1701 ومراقبة وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وكل القوى الأمنية الموجودة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن التي تواكب عملية الانتخاب وصناديق الاقتراع»، مشيراً إلى «أننا بالتنسيق مع المحافظ نعمل منذ أسابيع تحسباً وتحضيراً لليوم الانتخابي الطويل، وعلى أمل أن تثمر اتصالاتنا الدبلوماسية. وإذا حصل أي خرق أو اعتداء القرار واضح بإكمال العملية الانتخابية والتعامل مع الواقع على الأرض في حينه، وبالطبع لدينا رؤيتنا في كيفية توزيع مراكز الاقتراع وكيفية التعامل مع حركة المواطنين الناخبين وتوزع القوى الأمنية. انطلاقاً من هذه المعطيات نتمنى أن تكون الخطة الأمنية لها مفاعيل إيجابية وينتهي معها النهار الانتخابي على خير».

وعن صحة إدلاء مجندين فارين بأصواتهم أجاب: «لم يرد إلى وزارة الداخلية أي خبر من هذا النوع، ولكن إذا وصلتنا معلومات محددة تثبت هذا الأمر فسوف نتخذ الإجراءات اللازمة». وقال: «بأن مراحل العمليات الانتخابية التي أجريت في الأسابيع الماضية انتهت، وبالتالي لم يعد لوزارة الداخلية أي تدخل ولجان القيد العليا تصدر النتائج وتعلنها وزارة الداخلية بعد انتهاء وإعلان النتائج. الدور الوحيد الممكن للمراجعة هو لمجلس شورى الدولة، وتضع وزارة الداخلية بدورها أمام مجلس شورى الدولة المستندات وعلى ضوئها تصدر القرارات المناسبة من القضاء المختص».

وبالنسبة إلى بدء عملية إعمار القرى الجنوبية بعد إنجاز الاستحقاق البلدي، أكد «أن الانتخابات البلدية والاختيارية مهمة جداً لتجديد العمل البلدي وفرز بلديات وسلطات منتخبة، وهذا من أهم الأعمال السيادية خاصة في القرى الجنوبية المهدمة. وعملية إعادة أعمارها هي واجب وحق لأهل القرى في الجنوب التي دمّرت كلياً أو جزئياً ولكل من تضرر بالمطلق. وهذا الموضوع الدولة والحكومة تعملان عليه بكل جهودهما وطاقتهما، وبإذن الله يكون لدينا القدرة لنقدم للناس ما تستحقه بعد كل المعاناة والتضحيات التي قدمتها».

4 قوانين

تزامناً، طُرحت في ساحة النجمة في اللجان النيابية المشتركة 4 قوانين للانتخابات النيابية منها ما يتعلق بلبنان دائرة واحدة وإنشاء مجلس للشيوخ ومنها ما يتعلق بالمشروع الاورثوذكسي المقدم من «التيار الوطني الحر» أو بالقانون النافذ حالياً لجهة إلغاء المقاعد ال 6 للاغتراب في الخارج وإعطاء المغتربين اللبنانيين الحق بالتصويت ل 128 نائباً اضافة إلى موضوع «الميغاسنتر» وهذا موضع تباين بين الكتل.

ولدى البدء بنقاش هذه الاقتراحات وبتشكيل لجنة فرعية لدراستها، اعترض نواب «الجمهورية القوية» وطلبوا حصر النقاش بالقانون الانتخابي النافذ حالياً والقائم على النسبية، فيما أيّد نواب «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» و«اللقاء الديمقراطي» و«التيار الوطني الحر» تشكيل اللجنة الفرعية، فما كان من نواب «القوات اللبنانية» إلا الخروج من القاعة وإفقاد النصاب.

ميدانياً، استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق المنصوري مجدل زون في قضاء صور، وأفيد بوقوع إصابات. وادّعت إذاعة الجيش الإسرائيلي «أن سلاح الجو اغتال عنصراً في حزب الله في قرية المنصوري جنوبي لبنان».

وأعلنت وزارة الصحة «أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري قضاء صور، أدت إلى سقوط 9 جرحى بينهم طفلان و3 من الجرحى في حال حرجة».

جنوباً أيضاً، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين على الصيادين عند ساحل رأس الناقورة وقنبلة في اتجاه بلدة كفركلا.

وأفيد عن قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا.

واستشهد شخص على الأقل الاثنين وجُرح ثلاثة آخرون بضربات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق السلطات، على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

النائب خريس يرفض الخضوع للتطبيع ويسأل الدولة: أين إعادة الإعمار؟

وجاء في بيان لوزارة الصحة اللبنانية أن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت أطراف حولا – قضاء مرجعيون، أدت إلى سقوط شهيد» وفي واقعتين أخريين قرب الحدود، جرح ثلاثة أشخاص، وفق الوزارة.

إلى ذلك، سُجّل حادث جديد مع قوات «اليونيفيل» في بلدة شقرا في الجنوب عندما اعترض الأهالي دورية دخلت البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني.

في المواقف، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس «أننا مع الدولة اللبنانية حين تقوم بواجبها وتكون على الحدود وتسترد الأراضي التي يحتلها العدو، وإذا بقي العدو في أرضنا فمن حق الشعب الدفاع عن أرضه وحدوده». وخلال احتفال تأبيني في بلدة طورا، في حضور عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» خليل حمدان، حيا خريس «الأمهات المضحيات الثابتات على مواقفهن»، قائلاً: «ان الأم هي التي تربي وتنشئ أبطالاً وطنيين مقاومين صامدين»، لافتاً إلى «أن مدرسة الإمام الصدر علّمتنا كيف يُحفظ الوطن بالكرامات والوحدة والتعاون، وبناء المؤسسات على الأسس الصحيحة والقوة».

وقال: «اليوم نحن نرى ما يجري من حولنا وما حصل في السعودية، عندما قال ترامب لرئيس سوريا عليه التطبيع، وأجابه أنه حاضر وجاهز لفتح علاقات متينة مع إسرائيل دون أي نقاش، وبالتالي يحاولون إخضاع سوريا للعدو، وها هم اليوم يقومون بالدور نفسه في لبنان، وحسب الرؤية الدولية يريدون للبنان أن يخضع ويستسلم. ولكن نحن لا يمكن أن نقبل بهذا المنطق، فنحن من مدرسة الامام الحسين ومدرسة الإمام الصدر، وإسرائيل بالنسبة لنا شر مطلق»، مؤكداً «أن هذا الموقف يواجه بالوحدة الوطنية وعدم التراجع عن حقنا في أرضنا».

خريس: أين الإعمار؟

وسأل «الدولة اللبنانية، أين إعادة إعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي؟ هل صحيح أنه لا إعمار دون شروط؟»، مشيراً إلى «أن لبنان التزم اتفاق وقف إطلاق النار فيما العدو الإسرائيلي لم يلتزم ولا زال يدمر دون أن يُسأل حتى».

وختم مهنئاً جميع البلديات التي فازت بالتزكية في الانتخابات، قائلاً: «هذا أرقى أنواع الديمقراطيات في العالم، وقد بقي استحقاق الجنوب»، ورفض أن «يقال ان هناك معركة انتخابية، بل هناك منافسة»، داعياً إلى «خوض الاستحقاق بعقل ومنطق وحب وشفافية، والابتعاد عن الغرائز العائلية والمناطقية»، مؤكداً «أن لبنان يجب أن ينتصر بشعبه وتوافقه ونهجه وانسجامه».

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقاً له، ما خلّف 200 شهيد و491 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذاً للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي. ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.