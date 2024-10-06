غارة عنيفة على الضاحية.. وميقاتي يشيد بمواقف ماكرون ويندّد بتهجّم نتنياهو عليه

بيروت- “القدس العربي”: بكّر الطيران الاسرائيلي في عدوانه على الضاحية الجنوبية، اليوم الأحد، فشنّ غارة عنيفة على منطقة الليلكي، حيث ارتفعت سحب الدخان بشكل كبير، وذلك بعد ليلة عاصفة من الغارات شهدت انفجارات متتالية.

في غضون ذلك، أشاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي “يعبّر مرة جديدة عن دعمه للبنان ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة المحن التي تعصف به”، وقال ميقاتي: “ما إعلانه، بالأمس، عن عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، خلال الشهر الحالي، في فرنسا، سوى خير دليل على هذا الدعم “.

وأكد ميقاتي “أن تهجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس ماكرون لمجرد أنه طالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، واعتباره الأولوية للحلّ السياسي بدل الاستمرار في الحرب، يثبت صوابية الموقف الفرنسي”.

قصف عنيف يطال منطقة المريجة – الليلكي عند أطراف #الضاحية_الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/Z2TNunEBi6 — AKhbar Beirut – أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) October 6, 2024



إن ما قاله الرئيس ماكرون يعبّر خير تعبير عن القيم الإنسانية السامية التي تعبر عنها فرنسا والرئيس ماكرون شخصياً في مناصرة الحق ووقف العنف واللجوء إلى الحلول السلمية التي تبعد شبح الحروب والقتل، وليس مستغرباً ان يقابل هذا الموقف بعداء واضح من نتنياهو، الذي يشكل عاراً على الإنسانية جمعاء”.

وأضاف: “إننا، في لبنان، خبرنا المواقف المشرفة للرئيس ماكرون في دعم لبنان واستقراره وسيادته، وسعيه الدؤوب لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا، ونجدد تأييد النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية، ونطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فوراً”.